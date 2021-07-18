شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تساعد أبل ومايكروسوفت على إصلاح ثغرات "zero- day" فى المتصفحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثو جوجل أربع ثغرات أمنية فى متصفح Chrome، وInternet Explorer من مايكروسوفت وSafari من أبل، والتى ربما تكون قد عرّضت بيانات المستخدمين للخطر.

وبعد الكشف عن الثغرات الأمنية من قبل مجموعة تحليل التهديدات (TAG) التابعة لـ جوجل، قامت أبل و مايكروسوفت و جوجل بسرعة بتصحيح هذه الأخطاء، وتعد ثغرات "zero- day" هى عيوب برمجية غير معروفة، وحتى يتم التعرف عليها وإصلاحها، يمكن للمهاجمين استغلالها.

وقال جوجل فى بيان "تم استخدام الثغرات الأربعة كجزء من ثلاث حملات مختلفة. كما هى سياستنا، بعد اكتشاف أيام الصفر هذه، قمنا بإبلاغ البائع بسرعة وتم إصدار التصحيحات للمستخدمين لحمايتهم من هذه الهجمات"، وأبلغت الشركة "قمنا بتقييم ثلاثة من هذه الثغرات التى تم تطويرها من قبل نفس شركة المراقبة التجارية التى باعت هذه القدرات إلى ممثلين مختلفين مدعومين من الحكومة".

وفى الأشهر الستة الأولى من هذا العام، كان هناك 33 استغلالًا ل"zero- day" مستخدمة فى الهجمات التى تم الكشف عنها علنًا هذا العام أكثر من العدد الإجمالى لعام 2020 بمقدار 11، وقالت جوجل: "المهاجمون الذين يقفون وراء ثغرات "zero- day" يريدون عمومًا أن تظل أيامهم الصفرية مخفية وغير معروفة لأن هذه هى الطريقة الأكثر فائدة".