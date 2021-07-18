تكنولوجيا: Mophie تطلق حامل لشاحن MagSafe بتصميم 3 في 1 لأجهزة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Mophie مؤخراً عن حامل لدعم شاحن MagSafe بتصميم 3 في 1، والذي ينطلق لدعم أجهزة ابل بسعر 90 دولار.

تدعم قاعدة شاحن MagSafe الثلاثية من Mophie كلاً من هاتف iPhone 12، وApple Watch إلى جانب سماعة AirPods اللاسلكية في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تدعم القاعدة إتصال وتثبيت شاحن MagSafe إلا أن القاعدة لا تتضمن MagSafe، حيث يأتي الحامل بجزء مخصص لتثبيت MagSafe في الجزء الخلفي، بينما يتم تثبيت هاتف iPhone 12 من الجزء الأمامي.

أيضاً سيعمل مغناطيس MagSafe على تثبيت الهاتف للشحن على الحامل، كما يمكن للمستخدم إختيار زاوية تثبيت الهاتف بإتجاه أفقي أو رأسي.

كما تأتي القاعدة الثلاثية بشاحن لاسلكي مدمج لدعم شحن سماعة AirPods أو ساعة ابل الذكية، حيث يمكن للجزء الخاص بسماعة AirPods أن يدعم كلاً من AirPods أو AirPods Pro أو أي من الأجهزة التي تدعم معايير Qi اللاسلكية في الشحن، ومن المقرر أن يتوفر الحامل بسعر 90 دولار وباللون الأبيض فقط.

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