شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بتتويج النادى الأهلى ببطولة أفريقيا بالألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها في تعاملها مع الأحداث الكبيرة، احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بالنادي الأهلي، وذلك بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، وذلك عقب تغلب الأهلي على منافسه بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفز 3-0 في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما الليلة في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.





وبمجرد كتابة كلمة "الأهلي" في مربع البحث، ستظهر لك ألوان ومؤثرات جميلة، تشبه الألعاب النارية والتى تعتبر بمثابة دليل على الاحتفال، حيث جاء ذلك كلفته جميلة من شركة جوجل لكل مشجي النادي الأهلي في العالم كله.

فوز الأهلي

وتغلب الأهلي على منافسه بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفس 3-0 في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي جمعتهما في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، مع ملاحظة أنفريق كايزر تشيفز تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.