شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يرد على تصريحات بايدن بشأن تضليل معلومات كوفيد -19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فيسبوك بالرد على تعليق الرئيس الامريكي جو بايدن بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي "تقتل الناس" بمعلومات خاطئة عن فيروس كورونا ، في منشور مدونة من نائب رئيس النزاهة جاي روزن. ينص المنشور على أن "الحقائق تروي قصة مختلفة تمامًا عن تلك التي روجت لها الإدارة في الأيام الأخيرة" حسبما نقل موقع The verege.

وكتب روزن: "في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في أمريكا ، اختارت إدارة بايدن إلقاء اللوم على حفنة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية". بينما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في المجتمع ، فمن الواضح أننا بحاجة إلى نهج مجتمعي كامل لإنهاء هذا الوباء. ويجب أن تساعد الحقائق - وليس الادعاءات - في إثراء هذا الجهد ".

يوم الجمعة الماضية سأل مراسل NBC News بيتر ألكسندر بايدن عن رسالته "لمنصات مثل Facebook". أجاب الرئيس: "إنهم يقتلون الناس ... الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير الملقحين ، وهم يقتلون الناس".

وفقًا لما نشره روزن ، عمل Facebook مع جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج وجامعة ماريلاند في مسح عالمي حول أعراض COVID-19 والاختبار ومعدلات التطعيم. وكتب روزن أن النتائج تظهر أن 85 في المائة من مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة لديهم أو يريدون التطعيم ضد فيروس كورونا. وأضاف روزن: "كان هدف الرئيس بايدن أن يتم تطعيم 70٪ من الأمريكيين بحلول الرابع من (يوليو). ولم يكن فيسبوك هو السبب وراء ضياع هذا الهدف".

جاء تعليق بايدن وسط ضغط متزايد من البيت الأبيض تجاه Facebook والمنصات الاجتماعية الأخرى لوقف تدفق المعلومات الخاطئة عن لقاح فيروس كورونا على مواقعهم بشكل أفضل. تضمن تقرير يوم الخميس من الجراح العام فيفيك مورثي حول "مواجهة المعلومات الصحية" توصيات لمختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك منصات التكنولوجيا والأفراد والمعلمين والمهنيين الصحيين والممولين والباحثين والصحفيين والحكومات. تضمنت التوصيات الخاصة بالمنصات اقتراحات من أجل "تعزيز مراقبة المعلومات المضللة" و "تضخيم الاتصالات من الرسل الموثوق بهم والخبراء المتخصصين".

أخبر مورثي المراسلين أن ميزات منتج Facebook "تكافئنا على مشاركة محتوى مشحون عاطفيًا ، وليس محتوى دقيقًا" ، مضيفًا أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي "تعطينا المزيد مما ننقر عليه ، وتجذبنا بشكل أعمق وأعمق إلى بئر من المعلومات المضللة".

في منشور يوم السبت ، جادل روزن بأن Facebook قد اتخذ بالفعل إجراءات بشأن توصيات مورثي.

قال متحدث باسم Facebook أن "الاتهامات" لم تكن مدعومة بالحقائق. كما أعرب العديد من الجمهوريين عن قلقهم إزاء جهود البيت الأبيض. قال عضو الكونجرس كين باك (جمهوري من ولاية كولورادو) إن البيت الأبيض كان "يتواطأ مع فيسبوك لفرض الرقابة على الأمريكيين".