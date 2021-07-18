تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على تصميم OnePlus Nord 2 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 22 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Nord 2 5G، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كشفت التسريبات المصورة السابقة عن التصميم المتوقع لهاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G الذي يأتي في الفئة المتوسطة ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

ولقد أكدت الصور المسربة اليوم على أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي OnePlus 9 من الجهة الخلفية، حيث يظهر شعار وان بلس في الجهة الخلفية، كما تأتي إعدادات الكاميرة في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، والتي تتضمن إعدادات ثلاثية مع مستشعر Sony IMX7666 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم OIS.

من جانب أخر لا يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية، إلا أن التسريبات المصورة السابقة تؤكد على أن الهاتف يأتي بمستشعر في ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وتدعم معدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FullHD Plus كما تدعم معايير HDR10 Plus.

أيضاً يأتي هاتف Nord 2 5G برقاقة معالج مخصصة بعنوان Dimensity 1200-AI، مع نظام تشغيل Android 11، وواجهة OxygenOS 11.3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الحدث الرسمي خلال أيام.

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