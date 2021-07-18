تكنولوجيا: هاتف Oppo A16 ينطلق برقاقة Helio G35 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتفها المتوسط Oppo A16 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G35 وبطارية 5000 mAh، وسعر 140 دولار.

يتميز هاتف Oppo A16 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Oppo A16 بسماكة 8.4مم، ووزن 190 جرام، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة ColorOS 11.1، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً ينطلق هاتف Oppo A16 بألوان الأزرق والفضي والأسود، على أن يتوفر في سوق إندونسيا الآن بسعر 140 دولار أو 115 يورو.

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