شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. علماء الفلك يلتقطون صورًا للمجرات القريبة تكشف عن مواقع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط علماء الفلك صورًا لمجرات قريبة تكشف عن مواقع النجوم الشابة مع ارتفاع درجة حرارة الغاز من حولهم، وتشبه الملاحظات الجديدة الألعاب النارية الكونية الملونة، وقد تم الحصول عليها باستخدام التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (VLT) في تشيلي، حيث تُظهر الصور مكونات مختلفة من المجرات بألوان مميزة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سمح الجمع بين هذه الملاحظات والبيانات من تلسكوب ALMA للفريق بإلقاء ضوء جديد على ما يحفز سحب الغاز لتكوين النجوم.



صور المجرات يعرف علماء الفلك أن النجوم تولد في غيوم من الغاز، ولكن ما يولد تشكل النجوم، وكيف تلعب المجرات، لا يزال لغزا. واكتشف العلماء 30000 سدم من الغاز الدافئ عبر 15 مليون طيف، و 100000 منطقة غاز بارد في 90 مجرة قريبة لإنشاء صورة لتشكيل النجوم. ويأمل العلماء أن تتمكن الفرق المستقبلية من استخدام هذه البيانات لمعرفة المزيد حول كيفية تشكل النجوم من جميع الأحجام واستخدام الغاز للنمو.

مجرات قريبة مسح فريق من الباحثين من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، مع أعضاء آخرين في ESO، المجرات بحثًا عن "ولادة نجمية" لإنشاء هذه البيانات.

ولادة النجوم

يقول إريك إيمسيلم Eric Emsellem ، عالم الفلك في ESO في ألمانيا: "لأول مرة نقوم بحل الوحدات الفردية لتكوين النجوم على نطاق واسع من المواقع والبيئات في عينة تمثل جيدًا أنواعًا مختلفة من المجرات''.

وأضاف: "يمكننا أن نلاحظ مباشرة الغاز الذي يولد النجوم، ونرى النجوم الشابة نفسها، ونشهد تطورها عبر مراحل مختلفة".