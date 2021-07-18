تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط هواوي للإعلان عن هاتف P50 في 29 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط هواوي للإعلان عن الإصدار الرئيسي من سلسلة P50 في حدث يعقد في 29 من يوليو الجاري.

لم تؤكد العملاق الصيني هواوي بشكل رسمي حتى الآن على موعد كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة Huawei P50، إلا أن تقرير جديد أشار إلى توقعات بإطلاق الإصدار الرئيسي فقط في السوق الصيني قبل نهاية هذا الشهر.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن يكون هاتف Huawei P50 أول الإصدارات المميزة برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888 المخصصة بالإتصال بشبكات 4G.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن هواوي تواجه في الفترة الحالية نقص في مخزون رقاقة Kirin 9000، لذا لن تدعم العملاق الصيني سلسلة Huawei P50 كاملة برقاقة المعالج، أيضاً أوضحت التقارير أن هواوي ستتجه في المستقبل إلى إستخدام Snapdragon 888 4G في سلسلة P50 كاملة بعد إنتهاء مخزون الشركة من رقاقة Kirin 9000.

يذكر أن القيود الأمريكية التي فرضت على هواوي تعوق عودة الشركة لإنتاج رقاقات Kirin من جديد، لذا سيكون على العملاق الصيني دعم إصدارات الشركة برقاقات 4G فقط في الوقت الحالي.

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