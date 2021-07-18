شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات تحديث جهاز التحكم في بلاى ستيشن PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج أجهزة التحكم في الألعاب الحديثة أحيانًا إلى التحديث، ولكن لا يمنحك PlayStation الكثير من التحكم عند تحديث وحدات التحكم الخاصة بك، فعندما يتوفر تحديث، يكون لديك فقط نافذة صغيرة من الوقت لقبوله، لذلك نقدم لك كيفية تحديث وحدات التحكم DualSense الخاصة بـ PS5.



خطوات تحديث وحدة تحكم PS5 الخاصة بك خطوات تحديث وحدة تحكم PS5 الخاصة بك إذا كان هناك تحديث متاح لوحدات تحكم DualSense الخاصة بك، فستظهر مطالبة عند تشغيل PS5 أو تنبيهه من وضع الراحة، وسيكون بعنوان Wireless Controller Device Software، وسيوضح أنك بحاجة إلى تحديث وحدة التحكم الخاصة بك.

بمجرد ظهوره:

1. قم بتوصيل وحدة التحكم الخاصة بك بجهاز PS5 باستخدام كابل شحن USB-C الخاص بها.

2. حدد التحديث الآن، سيبدأ تحديث وحدة التحكم الخاصة بك، لا تقم بإيقاف تشغيل PS5 أو فصل وحدة التحكم.

ويمكن أن تحدد نبهنى بعد 24 ساعة،. سيؤدي هذا إلى كتم صوت المطالبة ليوم واحد، وبمجرد مرور ذلك اليوم، سيظهر مرة أخرى عند تشغيل جهاز PS5.



تحديث وحدة التحكم الخاصة بك يدويًا تحديث وحدة التحكم الخاصة بك يدويًا إذا اخترت تجاهل التحديث أو ضغطت على الزر الخطأ، فلديك خياران: الانتظار حتى اليوم التالي أو تغيير الإعدادات لجعل PlayStation يعتقد أنه في اليوم التالي.

1. مع استمرار اتصال وحدة التحكم بجهاز PS5، افتح قائمة إعدادات PS5 بالضغط فوق رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية لجهاز PS5.

2. حدد الشبكة، ثم الإعدادات.

3. قم بتعطيل الاتصال بالإنترنت عن طريق إيقاف تشغيل الاتصال بالإنترنت، وسيتيح لك ذلك ضبط الوقت والتاريخ يدويًا.

4. عد إلى صفحة الإعدادات الرئيسية وانتقل لأسفل إلى النظام.

5. حدد التاريخ والوقت متبوعين بتعيين يدوي، ثم قم بتغيير التاريخ إلى 24 ساعة قبل وقتك الحالي.

6. أعد تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك، غيجب أن تظهر مطالبة برنامج جهاز التحكم اللاسلكي مرة أخرى.

كما أنك بمجرد تحديث وحدات التحكم الخاصة بك، لا تتردد في إعادة الاتصال بالإنترنت وتصحيح التاريخ.