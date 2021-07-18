شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف تعليق على انستجرام أو تقييد التعليقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك حذف التعليقات التي كتبتها على منشورات الآخرين، أو التعليقات التي كتبها الآخرون على منشوراتك على انستجرام، وكذلك يمكنك أيضًا إخفاء أنواع معينة من التعليقات أو منع مستخدمين معينين من التعليق على مشاركاتك، وهذه الأمور يتم تطبيقها بخطوات بسيطة نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف تعليق على انستجرام كتبه شخص آخر

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز أيفون أو أندرويد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من التطبيق للذهاب إلى ملف التعريف الخاص بك.

3. ابحث عن الوظيفة التي تريد حذف تعليق عليها وحددها.

4. اضغط على أحد التعليقات على مشاركتك، ثم في صفحة ملخص التعليقات، اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية في الزاوية العلوية اليمنى.

5. في النافذة المنبثقة، حدد إدارة التعليقات.

6. ستظهر دائرة بجوار كل تعليق، اضغط على الدائرة المجاورة للتعليق (التعليقات) التي تريد حذفها، لتظهر علامة اختيار، وبعد ذلك، اضغط على حذف في أسفل يسار الصفحة.

7. اختر حذف التعليق في النافذة المنبثقة ، وسيتم حذف التعليق على الفور.

كيفية حذف تعليق على انستجرام كتبته على منشور شخص آخر

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز أيفون أو أندرويد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. انتقل إلى المشاركة التي علقت عليها، ويمكنك استخدام أيقونة البحث في الجزء السفلي من الشاشة للعثور على ملف تعريف المستخدم وتحديد المنشور المناسب من صفحة ملفه الشخصي، أو يمكنك التمرير عبر مخططك الزمني للعثور على المنشور الذي علقت عليه.

3. اضغط فوق أحد التعليقات الموجودة أسفل المنشور للانتقال إلى صفحة ملخص التعليقات حيث سيتم سرد جميع التعليقات ، بما في ذلك تعليقك.

4. في صفحة ملخص التعليقات، ابحث عن تعليقك واسحب إلى اليسار، واكشف رمز سلة المهملات الأحمر، ثم اضغط على أيقونة سلة المهملات الحمراء لحذف تعليقك.

كيفية إخفاء التعليقات على منشوراتك على انستجرام

هناك بعض الإعدادات التي يمكنك استخدامها لإخفاء أنواع معينة من التعليقات أو التعليقات من أشخاص معينين على انستجرام، وإليك الطريقة.

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز أيفون أو أندرويد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الركن الأيمن السفلي من التطبيق للذهاب إلى ملف التعريف الخاص بك.

3. اضغط على أيقونة ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة ملفك الشخصي.

4. في النافذة المنبثقة، حدد الإعدادات.

5. في صفحة الإعدادات، حدد الخصوصية.

6. في صفحة الخصوصية، اضغط فوق التعليقات.

7. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها اختيار إخفاء التعليقات في صفحة عناصر التحكم في التعليقات، وفي قسم الفلاتر، اسحب الزر بجوار إخفاء التعليقات المسيئة لإخفاء جميع التعليقات التي يعتبرها انستجرام غير ملائمة، مثل التعليقات المسيئة أو المتسلطة أو غير المرغوب فيها.

يمكنك أيضًا تمرير الزر الموجود بجانب إخفاء المزيد من التعليقات لإضافة عامل تصفية إضافي للتعليقات التي يُحتمل أن تكون غير ملائمة.

يمكنك أيضًا تمرير الزر بجوار عامل التصفية اليدوي لإخفاء التعليقات التي تحتوي على كلمات أو عبارات محددة، اكتب هذه الكلمات أو العبارات في مربع النص الذي يظهر، وعندما يكون الزر أزرق، يتم تمكين الميزة وعندما يكون الزر رماديًا، يتم تعطيل الميزة.

8. إذا كنت تريد حظر التعليقات من مستخدمين محددين، فاضغط فوق حظر التعليقات من أعلى صفحة عناصر التحكم في التعليق، واستخدم شريط البحث في الشاشة التالية لإدخال المستخدم الذي تريد حظر التعليقات منه.

بمجرد العثور على المستخدم، اضغط فوق حظر بجوار اسمه، لن يؤدي هذا إلى حظر ملفهم الشخصي بالكامل، ولكن فقط تعليقاتهم على مشاركاتك، وعندما تحظر تعليقات شخص ما، فإن تعليقه سيكون مرئيًا له فقط، ولن يعرف أنك حظرت تعليقاته.