شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تطلق "الإيموجى الصوتى" على تطبيق "مسنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك إطلاق "الإيموجى الصوتى" على تطبيقها "مسنجر"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للإيموجي.وسيتمكن مستخدمو تطبيق "مسنجر" من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجى مع الصوت، وهى ميزة جديدة تمكنهم من إرسال مقاطع صوتية قصيرة خلال الدردشة على تطبيق مسنجر.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار الأصوات المناسبة من بين العديد من الخيارات التى تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل صوت (الصراصير والتصفيق والطبول وضحكة الشرير)، كذلك المقاطع الصوتية من بعض أغانى البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة لديهم. وسيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيرى بدون كلمات، مما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم وفقا لبيان صادر عن فيسبوك.

كما تطلق فيسبوك مكتبة كبيرة تحتوى على "الإيموجى الصوتي" والتى سيتم تحديثها بانتظام عبر إدخال أصوات جديدة ومقاطع صوتية شهيرة. وسيتوفر لكل مقطع صوتى الإيموجى الذى يوافقه فى التعبير، حتى يتمكن عشاق استخدام الإيموجى من تعزيز قدرتهم على التعبير من خلال الدمج بين الاثنين.

وللتعرف على ميزة "الإيموجى الصوتى" الجديدة، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق مسنجر والبدء فى إجراء محادثة والضغط على أيقونة الوجه الضاحك للدخول إلى صندوق الرموز التعبيرية، ثم الضغط على أيقونة مكبّر الصوت. ومن هناك يمكنهم اختيار وإرسال "الإيموجى الصوتى" الذى يفضلونه.

كيفية استخدام الإيموجى الصوتي:

1. افتح تطبيق مسنجر وابدأ محادثة جديدة

2. اضغط على أيقونة الوجه الضاحك للدخول إلى صندوق الرموز التعبيرية

3. اضغط على أيقونة مكبر الصوت

4. اختر وأرسل الإيموجى الصوتى الذى تفضله