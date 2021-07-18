- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تعقب الأقمار الصناعية للفيضانات الهائلة بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقعت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ ، التي تشمل مشاركة من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، احتمال كبير لفيضانات في 9 يوليو قبل حدوثها، وفقًا لموقع الخدمة على الإنترنت، ثم ترسل كوبرنيكوس التنبيهات والتنبؤات بانتظام إلى سلطات الطوارئ الأوروبية في محاولة للبقاء في طليعة الفيضانات قدر الإمكان.
صورة الأقمار الصناعية
ويسمح الرادار للقمر الصناعي بالتحديق عبر السحب، مما يجعله أداة مفيدة أثناء ظروف الأمطار والفيضانات.
وتم بالفعل تكليف Sentinel-1 بجمع المزيد من المعلومات حول الفيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عبر حساب عمليات ESA على تويتر.
وتؤثر الفيضانات الدرامية على ألمانيا وبلجيكا، حيث تم تفعيل خدمة إدارة الطوارئ التابعة للاتحاد الأوروبي في كلا البلدين، وسيتم استخدام بيانات الرادار من Sentinel1 لرسم خرائط للمناطق التي غمرتها الفيضانات لدعم المستجيبين الأوائل.
وتعد Meteosat 11 أداة أخرى مفيدة لخبراء الأرصاد، وهي واحدة من سلسلة من الأقمار الصناعية الأوروبية للتنبؤ بالطقس والتي تسمح بسلسلة مستمرة من البيانات منذ عام 1977.
تعد مجموعات بيانات الأقمار الصناعية الطويلة والمتسقة مفيدة لعمل تنبؤات حول الاحتباس الحراري والتغيرات الأخرى طويلة المدى في مناخ الأرض، فإن مدار Meteosat-11 المتزامن مع الأرض يسمح له بتصوير نفس المنطقة من كوكبنا باستمرار، حيث إن مداره يتطابق تقريبًا مع دوران الأرض.