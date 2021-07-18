شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا يزرعون الفلفل الحار فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رواد الفضاء من زراعة مجموعة من بذور الفلفل الحار في محطة الفضاء الدولية كجزء من تجربة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الأطعمة المزروعة في الفضاء قبل مهمة مستقبلية محتملة إلى المريخ، ووصلت بذور الفلفل الحار 48 Hatch إلى الموقع المداري في 5 يونيو مع مهمة إعادة الإمداد التجارية SpaceX Dragon CRS-22، وقالت وكالة ناسا، إن الفلفل الأحمر والأخضر بدأوا في النمو كجزء من تجربة موطن النبات 04 التابعة لناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يحصل رواد الفضاء على معظم إمداداتهم الغذائية الطازجة من سفن الشحن، لكن الإصدارات السابقة من تجربة Habitat أنتجت بالفعل بعض الأطعمة.

كما أنه خلال المواسم الثلاثة السابقة، حصل أطقم العمل على الخس الأحمر المزروع في الفضاء، وخردل ميزونا، ونوعين آخرين من الخس والفجل، وقام رواد الفضاء أيضًا بزراعة نباتات مزهرة، مثل الزينيا، لتجميل أماكن معيشتهم.

أشاد فريق التجربة مع برنامج أبحاث الاستكشاف والتكنولوجيا التابع لمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بجهود الطاقم لمواصلة تطوير طعام الفضاء كجزء من جهد بحثي أكبر لإطعام رواد الفضاء في مهمات الفضاء السحيق، فإن بمجرد وصولهم إلى القمر أو المريخ، لن يتمكن رواد الفضاء من الاعتماد على الإمدادات من الأرض وسيتعين عليهم زراعة المزيد من الطعام محليًا.

قال مات رومين، الباحث الرئيسي في Plant Habitat-04، في بيان ناسا: "إنها واحدة من أكثر التجارب النباتية تعقيدًا على المحطة حتى الآن بسبب الإنبات الطويل وأوقات النمو".

وأضاف رومين، "لقد اختبرنا سابقًا الإزهار لزيادة فرصة حصاد ناجح لأن رواد الفضاء سيضطرون إلى تلقيح الفلفل لزراعة الفاكهة."

كما تم استضافة التجربة في Advanced Plant Habitat، وهي واحدة من ثلاث غرف نباتية يمكن لرواد الفضاء فيها زراعة وحصاد الطعام والزهور والمحاصيل الأخرى.