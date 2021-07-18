شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ويندوز11 ينتقل إلى نموذج التحديث السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أحد أكبر الشكاوى بشأن نظام التشغيل ويندوز10 هى أنه تم تحديثه كثيرًا، حيث كان تحديثان "رئيسيان" سنويًا ولم يقدموا سوى القليل جدًا من التغييرات، واتضح أن مايكروسوفت قد قررت بالفعل اتباع نهج التحديث الخاص بها لنظام التشغيل ويندوز، حيث ينتقل Windows 11 إلى نموذج تحديث سنوى مثل Android و iOS و macO حسبما نقل موقع TheNextWeb.

ويتعلق الأمر بتحديثات الميزات المهمة وليس تحديثات وإصلاحات الأمان الأصغر، والتى ستأتى بالتأكيد فى كثير من الأحيان، فى غضون ذلك، ستصل هذه التحديثات السنوية "فى النصف الثانى من السنة التقويمية" وستقدم عامين من الدعم لمعظم المستخدمين (ثلاث سنوات للمؤسسات والتعليم).

كانت التحديثات نصف السنوية مربكة للمستخدمين. لم يكن الكثير من المستخدمين ، إن لم يكن معظمهم ، يدركون متى حدث تحديث رئيسى للميزة ، ومن المحتمل أن يكونوا قد فاتتهم بعض الميزات الجديدة المهمة.

تمنح التحديثات السنوية أيضًا مايكروسوفت وقتًا أطول لتنفيذ تغييرات هامة مقارنة بفترة 6 أشهر، كما تعطى المزيد من الوقت لإختبارات مايكروسوفت.

تحدد تحديثات الميزات السنوية توقعات المستخدم ، بنفس الطريقة التى يعرف بها مستخدمو Apple توقع تحديث كبير كل عام. لن يكون الأمر مفاجئًا عندما يكتسب نظام التشغيل مظهرًا جديدًا أو ميزات جديدة.

كما يعنى الأمر أيضا أن Microsoft يمكن أن تكون أكثر جرأة مع التحديثات ، بدلاً من محاولة الحفاظ على تجربة Windows 10 متسقة نسبيًا خلال التحديثات.