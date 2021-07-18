شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس اب يعمل على تشفير النسخ الاحتياطية بشكل مستقبل فى السحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تستخدم "واتس اب" يتم تشفير رسائلك من طرف إلى طرف، مما يعني أن أعين المتطفلين لا يمكنهم بسهولة رؤية الرسائل، ومع ذلك إذا كنت تحتفظ بنسخة احتياطية مخزنة في السحابة، فيمكن استخدام أمر تفتيش لجعل Google Drive أو iCloud يسلم الوصول إلى البيانات. لكن WABetaInfo أفاد سابقًا أن WhatsApp يعمل على التكنولوجيا لتشفير النسخ الاحتياطية بشكل مستقل في السحابة، ويقول إنه في آخر تحديث تجريبي على Android (2.21.15.5) تم تمكين النظام.

يجب أن يحتفظ الاشتراك بسجل الدردشة والوسائط احتياطيًا بشكل آمن، مع التحذير المهم بأنه إذا نسيت رمز المرور / فقدت مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقمًا ، فسيتم قفلها نهائيًا - حتى WhatsApp لا يمكنها مساعدتك في الدخول . إذا كنت موافقًا على أن تكون بمفردك في هذا الصدد، فكل ما عليك فعله هو الانضمام إلى مجموعة الاختبار التجريبي أو الانتظار حتى يكون هذا متاحًا للجميع.

تختبر الخدمة المملوكة لـ"فيسبوك" أيضًا إصدارًا من البرنامج يعمل عبر أجهزة متعددة ، مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف سواء كان لديك هاتف مشترك أم لا.. إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبى، فتحقق من إصدارك بعناية، حيث تشير المشاركات على الشبكات الاجتماعية إلى أن اختبارات التشفير المغلقة تتوسع لتشمل المزيد من الأشخاص.