شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن رموز تعبيرية جديدة لنظام أندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للاحتفال باليوم العالمى للرموز التعبيرية، أعلنت جوجل عن مجموعتها الجديدة من الرموز التعبيرية التى سيتم شحنها مع أندرويد 12 وهواتف أندرويد الأخرى المحدثة عبر Appcompat.

وتقول جوجل إن الرموز التعبيرية الجديدة الخاصة بها أكثر عالمية ويمكن الوصول إليها وأصالة، فيما ستتوفر الرموز التعبيرية ليس فقط على نظام أندرويد، ولكن أيضًا على Gmail والدردشة ونظام التشغيل Chrome و YouTube.

وسيتضمن أندرويد 12 كل هذه الرموز التعبيرية عند طرحه هذا الخريف، ولكن بدءًا من هذا الشهر، ستتمكن من إرسال واستقبال الرموز التعبيرية فى Gmail والدردشة دون خوف من أن تظهر معطلة، وسيحصل Chrome OS أيضًا على منتقى رموز تعبيرية جديد هذا الشهر بينما ستدعمهم الدردشة المباشرة على YouTube فى وقت لاحق من هذا العام.