شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر "الإيموجى" استخداما فى مصر.. أبرزها الوجه الضاحك والقلب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت فيسبوك عن بياناتها الخاصة باستخدام رموز الإيموجى على منصتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتى أظهرت أن الرموز التعبيرية "الوجه الضاحك مع دموع" و"القلب الأحمر" و"القلب الأسود" و"كعكة عيد الميلاد" و"الكرز" كانت هى الأكثر استخدامًا فى مصر.

وبالإضافة إلى ذلك وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أيضًا، رصدت فيسبوك زيادة ملحوظة فى استخدام إيموجى الطائرة على مستوى العالم بين مستخدمى تطبيق فيسبوك، وذلك بالتزامن مع استمرار تخفيف قيود السفر وتطلع الناس نحو العودة إلى الاستمتاع بالسفر والسياحة الدولية مرة أخرى.

كما كشفت فيسبوك أيضًا أنه وعلى مستوى العالم، تقوم النساء بنشر تعليقات ومشاركات تحتوى على الرموز التعبيرية أكثر من الرجال. ومن المثير للاهتمام أن استخدام الرموز التعبيرية مثل ""النار" كانت من بين الأكثر شعبية بين الرجال أكثر من النساء. وأن الوجه التعبيرى بعيون على شكل قلب كان الأبرز والأكثر شعبية بين النساء فى مصر.





إليكم أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا فى مصر:

وجه بدموع الفرح

قلب أحمر ثقيل

قلب أحمر

قلب أسود ثقيل





أكثر الرموز التعبيرية الخاصة بالأطعمة والمشروبات فى مصر:

وللاحتفال باليوم العالمى للإيموجي، راجعت فيسبوك كيفية اعتماد المستخدمين فى مصر على الرموز التعبيرية الخاصة بالأطعمة والمشروبات للتعبير عن مشاعرهم، وكان من بين أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا:

كعكة عيد ميلاد

قدر عسل

شورت كيك

كرز

فراولة