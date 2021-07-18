شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تضيف دعم WiFi 6E فى سلسلة iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد، عن أن شركة آبل ستضيف دعمًا لشبكة WiFi 6E فى مجموعتها القادمة من iPhone 13، ووفقًا لتقرير DigiTimes، تستعد أبل لتقديم WiFi 6E، ونقلت DigiTimes عن مصدر: "من المتوقع أن تصبح تقنية WiFi الجديدة ميزة قياسية لكل من الهواتف الذكية التى تعمل بنظام iOS و Android فى عام 2022".

ومع WiFi 6E، يمكنك أن تتوقع أن توفر طرازات iPhone 13 سرعات WiFi أعلى وسيكون الاتصال أكثر موثوقية، لكن لاحظ أنك ستحتاج إلى موجه WiFi 6E جديد بسرعة 6 جيجاهرتز للاستمتاع بالميزة الموجودة على جهاز iPhone 13 الجديد.

ما هو WiFi 6E؟

أنت معتاد بالفعل على نطاقى WiFi - 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز، ومع 2.4 جيجا هرتز، يزداد نطاق WiFi بينما يوفر 5 جيجا هرتز المزيد من سرعات البيانات، الآن، هناك نطاق ثالث: 6 جيجاهرتز، مع تقديم WiFi 6E، وبالطبع، مع WiFi 6E، يمكنك توقع سرعات بيانات أسرع ولكن الأهم من ذلك أن شبكة WiFi (على WiFi 6E) ستكون خالية من أى ازدحام ولن ترى اتصال WiFi ينخفض ​​على جهازك.

وبغض النظر عن خطة البيانات التى حددتها أو مقدار الأموال التى تنفقها شهريًا، إذا كان هناك عدد كبير جدًا من شبكات WiFi من حولك، إما على 2.4 جيجا هرتز أو 5 هرتز، فسيكون هناك تداخل ولن تحصل على اتصال WiFi ثابت طوال اليوم.

والآن، إذا التزمت بالمواصفات، فإن السرعة القصوى لشبكة WiFi عند 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز هى نفسها - 9.6 جيجابت فى الثانية، وهذه هى السرعة القصوى التى يمكن تحقيقها بواسطة معيار WiFi 6 الحالي، وفى الواقع، لن يتمكن مقدمو خدمة الإنترنت التجارية من تقديمك بهذه السرعات.

لكن السرعة ليست هى المشكلة مع شبكة WiFi بسرعة 5 جيجاهرتز، فالمشكلة الحقيقية هى توفر الطيف ومع 6 جيجاهرتز (WiFi 6E)، سيكون هناك عرض نطاق أكبر بأربع مرات، مما يساعد الهواتف الذكية فى النهاية على الحصول على إنترنت بسرعة أعلى.