تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر ومواصفات هواتف Honor Magic3 و3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor على خططها لكشف النقاب عن سلسلة Honor Magic3 في حدث يعقد في 12 من شهر أغسطس المقبل، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر ومواصفات هواتف Honor Magic3 و3 Pro الرئيسية.

تأتي التفاصيل الجديدة حول سعر ومواصفات هواتف Honor Magic3 و3 Pro في تسريبات جاءت من الصين، حيث من المقرر أن يبدأ سعر هاتف Honor Magic3 من 620 دولار، بينما يبدأ سعر Honor Magic3 Pro من 770 دولار.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Honor Magic3 Pro بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة المميزة بدقة 1228 بيكسل، كما يتميز الهاتف بحواف منحنية.

ويتميز Magic3 بحجم شاشة 6.76 إنش، ودقة عرض 1334 في 2772 بيكسل، على أن يضم اثنان من كاميرات السيلفي في فتحة في الشاشة.

أيضاً تدعم Honor هاتف Honor Magic3 Pro أو إصداراي Magic3 بمعالج Snapdragon 888 Plus، كما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

كما يضم 3 Pro عدسات periscope telephoto في إعدادات الكاميرة الخلفية، مع دعم تكبير hybrid حتى 100 مرة مع الكاميرة الرئيسية والمستشعر المميز بالحجم الكبير، أيضاً من المقرر أن يضم Magic3 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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