تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy Watch4 بسعة تخزين مضاعفة عن الإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية Galaxy Watch4 خلال الشهر المقبل، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الساعات الذكية تأتي بسعة تخزين مضاعفة مقارنة بسعة Watch3.

ينطلق حدث سامسونج في 11 من أغسطس لإطلاق ساعات Galaxy Watch4 و Watch4 Classic التي تتضمن معالج Exynos W920 لدعم الجيل الجديد من الساعات الذكية بآداء أفضل، وإستهلاك أقل للطاقة.

ولقد أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لمضاعفة السعة التخزينية في ساعات Galaxy Watch4، أي أن الإصدارات الجديدة تأتي بسعة أعلى من Galaxy Watch3 التي تتضمن سعة تخزين 8 جيجا بايت، لذا تنطلق ساعة Watch4 بسعة 16 جيجا بايت.

ويشير التقرير إلى أن السب الرئيسي لزيادة السعة يعود لنظام جوجل Wear OS في الجيل الجديد من الساعات الذكية، الذي يأتي بمتجر Google Play والتطبيقات المخصصة للساعات الذكية التي ستحتاج إلى سعة إضافية، أيضاً من المقرر أن تدعم السعة الإضافية تخزين مسارات الموسيقى.

أيضاً من المقرر أن تدعم السعة الإضافية واجهة One UI التي ترتكز على نظام تشغيل Wear OS، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب.

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