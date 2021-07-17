تكنولوجيا: Aston Martin تكشف عن سيارة Valhalla بقوة 937 حصان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Aston Martin سيارة Valhalla المميزة بتصميم هجين، وقوة 937 حصان، حيث قدمت السيارة قبل إنطلاق فعاليات Grand Prix الذي تشارك فيه Aston Martin بعد 60 عام.

تأتي سيارة Valhalla بتصميم هجين وقوي، وتدعم سرعة قصوى 217 ميل في الساعة، كما تدعم تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة أو 62 ميلاً في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.

وتصل سيارة إلى هذه السرعة بفضل اثنان من محركات V8 بقوة 740 حصان، مع اثنان من المحركات الكهربائية، أيضاً يحقق تصميم Valhalla الإستفادة من توجيه الهواء عبر التحكم في مقدمة السيارة والجناح الخلفي وكذلك الأنفاق الموجودة أسفل السيارة.

كما يقدم تصميم السيارة من ألياف الكربون وزن خفيف للسيارة 1550 كجم، أيضاً تدعم Aston Martin السيارة بنظام معلوماتي جديد مع شاشة بخاصية اللمس تتوسط الواجهة الأمامية للسيارة، والتي تعمل بمنصة Apple CarPlay أو Android Auto، ومن المقرر أن يتم تصنيع سيارة Valhalla بعدد محدود، كما ستأتي بمستوى تسعير مرتفع.

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