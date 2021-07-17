شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف نتخلص من الهاتف القديم بالطرق الصحيحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخلى العديد من الناس من هواتفهم القديمة بعد الحصول على أجهزة أحدث، لكنهم يحتارون بعض الأحيان فى اختيار الطريقة الأمثل للتخلص من تلك الأجهزة وفقا لما نقلته RT.

وحول هذا الموضوع قال الخبير الحكومى الروسى فى جودة المنتجات الإلكترونية، سيرغى كوزمينكو، فى مقابلة صحفية: "يقوم العديد من الناس برمى هواتفهم القديمة فى حاويات القمامة للتخلص منها، وهذا الأمر قد يشكل خطرا كبيرا على البيئة، لذا يجب التخلص من هذه الأجهزة بالطرق الصحيحة فى حال قرر مالكها التخلى عنها".

وأضاف "يمكن تسليم الهاتف القديم إلى أى مركز مختص بإعادة تدوير الإلكترونيات والحصول على أموال مقابل الجهاز، أو اللجوء إلى مراكز بيع الإلكترونيات وشركات الاتصالات لمقايضة الهاتف والحصول على جهاز أحدث، يمكننا أن نبيع حتى الهواتف المعطلة لورشات صيانة الهواتف التى يمكن أن تستفيد من بعض أجزائها فى إصلاح هواتف أخرى".

وأشار الخبير إلى أن رمى الهواتف فى القمامة أو فى مكان ما فى الطبيعة يشكل خطرا على البيئة كون هياكل هذه الأجهزة مصنوعة من المعدن والبلاستيك الذى يتطلب تحلله مئات السنوات، والأخطر من ذلك هو أن بطارياتها قد تحتوى على معادن ثقيلة قد تكون خطرة أحيانا مثل الرصاص والكروم والنيكل والقلويات والزئبق والليثيوم والكادميوم، لذا يجب رميها فى الأماكن الخاصة بهذا النوع من المخلفات أو تسليمها لمراكز مختصة.