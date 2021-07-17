شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستكشف مدفوعات عابرة للحدود باليوان الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى الصينى، إنه سيستكشف مدفوعات عابرة للحدود باليوان الرقمى، كما يرغب فى مناقشة وضع معايير عالمية للعملات الرقمية الإلزامية من أجل التطوير المشترك للنظام النقدى العالمى وفقا لما نقلته CNBC.

وقال بنك الشعب الصينى فى (ورقة بيضاء) تمثل أول إفصاح شامل عن خططه إنه سيعزز أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية بينما يمضى قدما فى اختبار محلى لليوان الرقمى.

والصين فى مركز الصدارة ضمن سباق عالمى لإطلاق البنوك المركزية لعملات رقمية وتختبر اليوان الرقمى فى مدن رئيسية من بينها شنتشن وبكين وشنغهاى لكنها لم تحدد جدولا زمنيا للتطبيق الرسمي.

ويعتقد العديد من المحللين أن اليوان الرقمى سيعزز مركز العملة العالمى فى الوقت الذى تسعى فيه الصين فى نهاية المطاف لكسر هيمنة نظام التسوية بالدولار.

وقال بنك الشعب الصينى فى الورقة البيضاء مهونا من شأن طموحه العالمى "عولمة العملة نتيجة طبيعية لاختيار السوق.

"على الرغم من أن اليوان الرقمى جاهز من الناحية الفنية للاستخدام عبر الحدود، فإنه ما زال مصمما بالأساس لمدفوعات التجزئة المحلية فى الوقت الحاضر".

وقال بنك الشعب الصينى إنه سيستكشف برامج المدفوعات العابرة للحدود بالتنسيق مع بنوك مركزية أخرى، "بشرط مسبق هو الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال".

وأضاف أنه "يرغب فى المشاركة بنشاط فى تبادل وجهات النظر عالميا بشأن العملة الرقمية الإلزامية ومناقشة وضع المعايير بهدف تحقيق تقدم على نحو مشترك فى تطوير النظام النقدى العالمي".

يقوم اليوان الرقمى برقمنة جزء من الأوراق الورقية والعملات المعدنية الصينية، ويتبنى نظام توزيع من مستويين، بموجبه يصدر بنك الشعب الصينى العملة الرقمية للبنوك، التى تمرر الأموال إلى الأفراد والشركات.

وفى محاولة واضحة لتقليل المخاوف بشأن المراقبة الحكومية، تعهد بنك الشعب اليوم بحماية المعلومات الشخصية والخصوصية، مع مكافحة إساءة استخدام اليوان الرقمى فى المقامرة عبر الإنترنت، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وذكر البنك أن نظام اليوان الرقمى يجمع معلومات أقل للتعاملات مقارنة مع المدفوعات التقليدية، ولا يقدم معلومات إلى أطراف ثالثة أو بقية الوكالات الحكومية ما لم يتم النص على خلاف ذلك فى القوانين والقواعد التنظيمية.

وقال إنه داخليا، فإن بنك الشعب الصينى سينشئ جدار حماية إلكترونى للمعلومات المرتبطة باليوان الرقمي، ويطبق بشكل صارم بروتوكولات للخصوصية.