خطوة صينية كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا النقل الفضائي

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 07:31 مساءً - منذ ساعتين

أصبحت فكرة غزو الفضاء الشغل الشاغل للعديد من الدول، وفي هذا السياق تمكنت مركبة فضائية صينية من الوصول إلى حافة الغلاف الجوي، والعودة إلى الأرض في نفس اليوم، الأمر الذي وصفته بكين أنه خطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا النقل الفضائي، بحيث يمكن إعادة استخدامها.

وقالت مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، شركة الصناعات الفضائية الرئيسية في البلاد، إن المركبة أقلعت من مركز للإطلاق في شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة، وأكملت رحلتها وفقًا ”للإجراءات المحددة“.

وأضافت، في بيان، أن المركبة عادت بعد ذلك إلى الأرض في مسار ”أفقي“.

ويفترض للمركبات القادرة على الوصول إلى الفضاء شبه المداري أن تكون قادرة على التحليق على ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

ولم تحدد المؤسسة الصينية الارتفاع الذي وصلت إليه المركبة، كما لم تذكر تفاصيل بشأن مسار الرحلة، ولم تنشر أيضًا صورًا للمركبة أو رحلتها.

وقالت المؤسسة إن ”تطوير تكنولوجيا للنقل الفضائي قابلة لإعادة الاستخدام رمز مهم لانتقال الصين من دولة ”كبرى“ ترتاد الفضاء إلى دولة ”قوية“ ترتاد الفضاء“.

ومن شأن تطوير تلك المركبات أن يؤدي إلى تكرار وتيرة المهام وخفض تكلفتها.