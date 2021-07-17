تكنولوجيا: Elgato تطلق جهاز Deck MK.2 لدعم البث المباشر بسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Elgato جهاز البث المباشر Deck MK.2 مع عدد 7 من لوحات الواجهة المميزة بتصميم عصري، وسعر 150 دولار.

يتميز جهاز Deck MK.2 للبث المباشر بالقدرة على إدراك التطبيقات ودعم البث بسلاسة في Twitch عبر النقر على الزر المخصص.

يأتي Stream Deck MK.2 بسعر 150 دولار، كما يتوفر عدد 7 من اللوحات المخصصة للواجهة بتصميم مميز وجديد بسعر 10 دولار للوحة، كما يتوفر جهاز البث للطلب المسبق اليوم.

أيضاً يتميز Stream Deck MK.2 بعدد 15 من مفاتيح LCD القابلة للتخصيص والتي تقترن بالتطبيقات على أجهزة الحاسب، وتوفر أدوات مخصصة للوسائط ومنصات محددة مثل Twitch و OBS و YouTube و XSplit و Spotify و Philips Hue وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تخصيص مفاتيح محددة لبدء الث المباشر، والتحكم في الصوتيات والفيديو وأيضاً التفاعل مع المتابعيين.

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