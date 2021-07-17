شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق خدمة الواى فاى التجريبية فى المسجد الحرام خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، خدمة الواى فاى التجريبية فى عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد المهندس سلطان بن عاطى القرشى، وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الواى فاى فى 7 مواقع رئيسية، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة لتصبح من 8 إلى 14 نقطة، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

يأتى ذلك ضمن توجيهات الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، نحو دعم تحولات الخدمات الرقمية بالمسجد الحرام.