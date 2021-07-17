شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه اليوم العالمي للإيموجي.. كل ما تحتاج معرفته عن الإيموشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم يوم 17 يوليو من كل عام باليوم العالمي للإيموجي وهي الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية، وحتى الآن هناك أكثر من 2666 إيموجي معتمد عالميا، وتم استخدام أكثر من 500 إيموجي وتعد رمزيات غير معترف بها عالمياً.

الإيموشن الأكثر استخداما في العالم

يعتبر إيموجي وجه دموع الفرح هو الأكثر استخداماً في العالم وفي المركز الثاني إيموجي القلب.

ما هو الإيموجي؟

الإيموجي هو مصطلح ياباني الأصل وكان أول ظهور لتلك الرموز التعبيرية في أواخر التسعينيات، أما الظهور الفعلي لهذه الوجوه فبدأ مع انتشار الهواتف المحمولة، وخاصة في عصر الهواتف الذكية، التي رافقها إطلاق عدد كبير من تطبيقات التراسل الفوري والتعارف مثل "تويتر" و "واتساب" وانستجرام وفيس بوك وغيرها من مختلف التطبيقات.

بداية الإيموجي:

أُنشئ أول رمز تعبيري بين عامي 1998 و1999 من قبل المصمم الياباني Shigetaka Kurita الذي كان يعمل في ذلك الوقت على منصة للإنترنت عبر الهاتف تسمى i-mode، واستلهم هذه الفكرة من رموز نشرات الطقس والعلامات الموجودة في الشوارع، وقرر تبني هذه الفكرة وإطلاق مشروعه.

واكتسبت هذه الرموز التعبيرية شعبية وأصبح استخدامها على نطاق واسع من قبل الناس في جميع أنحاء العالم، وتأتي أصول الكلمة، الرموز التعبيرية أيضاً من اليابانية - e (صورة) وmoji (حرف)، وأصبح استخدام الرموز التعبيرية شائعاً جداً في الثقافة الشعبية بحيث يصعب تخيل عدم استخدامه في الحياة اليومية. لقد رأينا تأثير الرموز التعبيرية فقد ذهب التأثير حتى إلى حد السماح للأشخاص في جميع أنحاء العالم باستخدام تمثيلات الرموز التعبيرية للثقافات الأخرى التي يتم تضمينها الآن في (Emojipedia) موسوعة الرموز التعبيرية.