تكنولوجيا: مقارنة Steam Deck مع أجهزة الألعاب Switch وXbox Series X وأيضاً PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Valve مؤخراً عن جهاز Steam Deck الذي يجلب للمستخدمين مكتبة ألعاب Steam في جهاز محمول، وفي السطور القادمة نستعرض الإختلاف بين Steam Deck وأجهزة الألعاب الأخرى Switch وXbox Series X وأيضاً PlayStation 5.

يضم Steam Deck معالج AMD APU مع معالج Zen 2 ثماني الأنوية و8 من thread، كما يضم كرت شاشة AMD RDNA 2 مع 8 من وحدات الحوسبة، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR5، كما توفر Valve جهاز Steam Deck بعدد 3 من النماذج بسعة 64 جيجا بايت في eMMC وسعر 399 دولار، وسعة 256 جيجا بايت في NVMe SSD بسعر 529 دولار، ويأتي أعلى نموذج بسعة 512 جيجا بايت في NVMe SSD وبسعر 649 دولار.

أيضاً من المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي المميز بسعة eMMC بأوقات تحميل وتثبيت أطول للألعاب، إلا أن Valve تؤكد على أن معدل الإطارات في الألعاب لن يختلف، أيضاً لن تختلف جودة العرض في النماذج الثلاثة من Steam Deck.

وعند مقارنة Steam Deck بجهاز ألعاب Nintendo Switch الجديد والذي يأتي بشاشة OLED ويأتي بنفس حجم الشاشة، والتصميم، كما يدعم الجهازين دقة عرص 720 بيكسل في شاشة بخاصية اللمس.

من جانب أخر يأتي جهاز Switch بآداء أقل قوة مع شريحة Tegra X1 من Nvidia التي ترتكز على عملية تصنيع Arm القديمة، بينما يأتي جهاز Steam Deck بوحدة معالجة AMD Zen 2 والجيل الجديد من كرت الشاشة RDNA 2 وهي المعمارية ذاتها التي تدعم أجهزة PS5، وXbox Series X.

كما أكدت Valve من خلال عرض حي على قدرة الجهاز على تشغيل الألعاب التي لا يمكن لجهاز ألعاب Switch تشغيلها، بينما يمكن لجهاز Steam Deck تشغيل ألعاب مثل Jedi: Fallen Order و No Man’s Sky التي تتوفر للمرة الأولى على الأجهزة المحمولة.

من جانب أخر تعد أجهزة Steam Deck وNintendo Switch الأقرب في الآداء مقارنة بأجهزة Steam Deck مع Xbox Series X وPlayStation 5، حيث تأتي الأجهزة الأخيرة بآداء أقوى.

كما تأتي Switch وSteam Deck بوحدات تحكم، مع لوحة تتبع، مع عصا للإبهام، و4 من الأزرار الإضافية للإدخال.

أيضاً يتميز Steam Deck بدعم تقنية البلوتوث للصوتيات لإتصال السماعات اللاسلكية، وهي من المميزات التي يفتقر إليها جهاز الألعاب Switch.

من جانب أخر تأتي Switch بعمر شحن يتراوح بين 4.5 ساعة إلى 9 ساعات في Switch OLED، بينما يتراوح عمر شحن Steam Deck من 2 إلى 8 ساعات.

كما يتميز جهاز Switch بوزن أخف 0.42 كجم، بينما يتميز جهاز Steam Deck بوزن 0.67 كجم، أيضاً يأتي جهاز OLED Switch بسعر 349 دولار مع مجموعة من الألعاب الحصرية، بينما Steam Deck بسعر 399 دولار بمكتبة أكبر من الألعاب وآداء أقوى مع مميزات أكثر كجهاز حاسب مصغر.

أيضاً عند مقارنة Steam Deck بأجهزة الألعاب الأقوى Xbox Series X و PlayStation 5 يأتي Steam Deck بآداء أقل مقارنة بأجهزة سوني ومايكروسوفت، كما يضم جهاز Valve بآداء أقل قوة في كرت الشاشة مقارنة بجهاز Xbox Series S.

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