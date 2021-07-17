شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تعيد تشغيل تلسكوب Hubble الفضائي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن خبراءها تمكنوا من إعادة تشغيل تلسكوب Hubble الفضائي الذي توقف عن العمل في الـ13 من يونيو الماضي، وقالت "ناسا" في بيان لها، إنها تمكنت من توصيل وحدتي الطاقة والتحكم الاحتياطيتين، إضافة إلى المعدات اللازمة لمعالجة البيانات العلمية على الجانب الآخر من كتلة SI C&DH.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تمكن الخبراء من إطلاق عمل المنظومة الاحتياطية بنظامها الاعتيادي.

وأضافت "ناسا" أن فريق Hubble يتابع الآن عمل المعدات للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل سليم، ثم سيقوم الخبراء بتدريج مقاييس عمل الأجهزة قبل استئناف العمل العلمي الطبيعي.

يذكر أن تلسكوب Hubble الفضائي توقف عن العمل نتيجة عطل فني في أنظمته، تم على إثره تحويله إلى العمل بنظام آمن، وخلال شهر عمل الخبراء على ضبط الأنظمة لإعادة تشغيل التلسكوب.

وكان هابل، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، يراقب الكون منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومنذ إطلاقه في أبريل 1990، أخذ أكثر من 1.5 مليون ملاحظة للكون، وتم نشر أكثر من 18000 ورقة علمية بناءً على بياناته.

ويدور حول الأرض بسرعة حوالي 17000 ميل في الساعة (27300 كيلومتر في الساعة) في مدار أرضي منخفض على ارتفاع حوالي 340 ميلاً، أعلى قليلاً من محطة الفضاء الدولية (ISS).