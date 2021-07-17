زلزال في سوق العملات الرقمية.. ما علاقة إثيريوم ودوجكوين؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 04:08 مساءً - في الوقت الذي يتابع فيه مؤشرات سوق العملات المشفرة، التي يتوقع الكثيرين زيادة الاستثمار فيها، أعلن اثنين من أهم مبتكري ومستثمري عالم العملات المشفرة انسحابهما من هذا المجال.

ويقول المؤسس المشارك لمنصة وعملة إيثريوم، أنتوني دي يوريو، إنه خرج من عالم العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية، وفقا لموقع “بلومبيرغ”.

كان دي يوريو، 48 عامًا، لديه فريق أمني منذ عام 2017، مع شخص يسافر معه أينما ذهب.

في الأسابيع المقبلة، يخطط دي يوريو لبيع شركة البرمجيات “Decentral Inc”، وإعادة التركيز على الأعمال الخيرية والمشاريع الأخرى غير المرتبطة بالعملات المشفرة. ويتوقع قطع العلاقات مع الشركات الناشئة الأخرى التي يشارك فيها في الوقت المناسب، ولا يخطط لتمويل أي المزيد من المشاريع في عملات بلوكتشين.

وقال دي يوريو، الذي رفض الكشف عن ممتلكاته من العملات المشفرة أو صافي ثروته: “لا أشعر بالضرورة بالأمان في هذا المكان”.

في عام 2013، شارك دي يوريو في تأسيس منصة إيثريوم، التي أصبحت موطنًا للعديد من مشاريع التشفير الأكثر أهمية في العالم لا سيما في التمويل اللامركزي، والذي يتيح للأفراد الاقتراض والإقراض والتداول مع بعضهم البعض دون وسطاء مثل البنوك. وتبلغ قيمة المنصة حوالي 225 مليار دولار.

لقد حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2018 عند شراء أكبر وأغلى الشقق في كندا، حيث دفع ثمنها جزئيًا بالمال الرقمي. في السنوات الأخيرة، شغل منصب كبير المسؤولين الرقميين لبورصة تورنتو لفترة من الوقت. في فبراير 2018، قدرت فوربس أن صافي ثروته يصل إلى مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلن جاكسون بالمر، الذي شارك في تأسيس عملة دوجكوين في عام 2013، انسحابها من عالم العملات الرقمية، وأطلق هجومًا لاذعًا على ما أصبحت عليه العملة المشفرة، وفقا لموقع “barrons”.

وكتب بالمر على موقع “تويتر” أن العملة المشفرة هي “تقنية يمينية بطبيعتها، رأسمالية مفرطة تم بناؤها في المقام الأول لتضخيم ثروة مؤيديها من خلال مزيج من التهرب الضريبي وتقليل الرقابة التنظيمية والندرة المفروضة بشكل مصطنع”.

وساعد بالمر، مهندس برمجيات في شركة “أدوبي”، في إنشاء العملة الرقمية مع مهندس برمجيات “IBM” بيلي ماركوس، لجذب مجموعة أكبر من المستخدمين من بيتكوين. لكنه أصيب بخيبة أمل منذ ذلك الحين، مدعيا أن العملات المشفرة قد اختطفها الأثرياء.

وأضاف: “على الرغم من ادعاءات اللامركزية، فإن صناعة العملات المشفرة تخضع لسيطرة كارتل قوي من الشخصيات الأثرياء الذين تطوروا، بمرور الوقت، لدمج العديد من المؤسسات نفسها المرتبطة بالنظام المالي المركزي الحالي الذي من المفترض أن يحل محله”.

وتابع: “تستفيد صناعة العملات المشفرة من شبكة من الاتصالات التجارية المشبوهة، واشترت المؤثرين ووسائل الإعلام المدفوعة مقابل التشغيل لإدامة مسار تحويل الثراء السريع الشبيه بالعبادة المصمم لاستخراج أموال جديدة من اليائسين ماليًا والساذجين”.

ويرى بالمر أن العملة المشفرة قد أخذت أسوأ أجزاء النظام الرأسمالي اليوم، على سبيل المثال الفساد والاحتيال وعدم المساواة.

كانت إيطاليا اتخذت يوم الخميس، إجراءات صارمة ضد أكبر بورصة عملات رقمية في العالم “بينانس”، وأكدت أنه غير مصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار في البلاد.

في يونيو، حظرت السلطات في كل من المملكة المتحدة واليابان الشركات التابعة لمنصة بينانس من العمل فيها.