تكنولوجيا: Elago تقدم حافظة Siri Remote التي تدعم جهاز التعقب Apple AirTag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Elago حافظة Siri Remote لدعم المستخدم في إقران جهاز تعقب Apple AirTag مع الحافظة وإلقاء الأوامر الصوتية على Siri لتحديد موقع جهاز التحكم عن بعد.

انطلق جهاز التحكم عن بعد Siri Remote من ابل دون الشريحة المدمجة لتحديد الموقع، لذا تقدم Elago حافظة R5 من السيليكون تتضمن فتحة مخصصة لإقران جهاز التعقب AirTag، والتي تتميز بطبقة سميكة من السيليكون.

وتنطلق حافظة Elago بشكل مستقل بسعر 15 دولار، لذا لن يشمل سعر الحافظة جهاز التعقب AirTag الذي يباع بشكل مستقل بسعر 29 دولار.

وتدعم الحافظة تحديد موقع جهاز التحكم عن بعد بدقة، بشكل خاص مع هاتف iPhone وUWB لتمكين خاصية التعقب.

يذكر تكلفة Siri Remote المقدمة من Elago أعلى من سعر حافظات AirTag المتوفرة على AliExpress.

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