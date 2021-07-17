شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يحصل على ميزة أخرى بعد إلغاء Fleets.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على "تويتر" أن التطبيق سيوقف ميزة Fleets، وسيحصل على ميزة جديدة فى نفس الوقت. وتبعا للمشرفين على التطبيق فإن ميزة Fleets التى كان من خلالها يمكن عرض صور وإعلانات فى وضع ملء الشاشة عبر التغريدات لتختفى تلقائيا بعد 24 ساعة، ستتوقف عن العمل اعتبارا من أغسطس القادم وفقا لما نقلته RT.

وقالت الشركة المسؤولة عن "تويتر" فى تصريح حول الموضوع "كنا نامل أن تساعد Fleets عددا أكبر من المستخدمين للانضمام إلى منصة تطبيقنا، ولكننا لم نلحظ تغييرات جدية مثل تلك التى كنا نأمل بها".

وكانت "تويتر" قد أطلقت الميزة المذكورة للمستخدمين فى نوفمبر العام الفائت، وبدأت باختبار الإعلانات فيها منذ مدة، لذا كان من المتوقع أن تدعمها لمدة أطول.

ومع إعلان "تويتر" عن رغبتها بإزالة Fleets من تطبيقها صرحت بأنها أضافت ميزة "التسميات التوضيحية" للتغريدات الصوتية، والتى من المفترض أن تجعل التغريدات أكثر حيوية وتتمتع بتفاعل أكبر من قبل مشاهديها.