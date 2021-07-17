شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات AirPods المزيفة تكلف أبل 3.2 مليار دولار .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سماعات أبل AirPods من أشهر سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية فى العالم، فكل عام تبيعها أبل لملايين الأشخاص وتستمر فى الاستحواذ عليها، فيما تعنى شعبية AirPods أن هناك سوقًا ضخمًا للإصدارات المزيفة من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فقط تصفح أى منصة للتجارة الإلكترونية وسترى النسخ المتماثلة لـ AirPods تباع بالعشرات.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، قد تكلف أجهزة AirPods المزيفة شركة أبل ما يقرب من 3.2 مليار دولار من مبيعات AirPods المفقودة فى عام 2021 فى الولايات المتحدة وحدها، حيث أن الفكرة على أساس أن الأشخاص الذين اشتروا أجهزة AirPods المزيفة كانوا سيشترون بخلاف ذلك المنتج الحقيقى الحقيقي، حسب تقرير The Information.

وبالطبع، هذا افتراض، ولكن حتى لو اشترى نصف الأشخاص الذين اشتروا سماعات AirPods المزيفة أجهزة حقيقية، لكانت أبل قد حققت ربحًا كبيرًا، فيما لم تتحدث الشركة عن خسارة الإيرادات فحسب، بل عن تهديد سلامة المستخدم من المنتجات المقلدة.

وقال متحدث باسم شركة أبل: "تقدم المنتجات المقلدة تجربة رديئة، ويمكن أن تكون خطيرة فى كثير من الأحيان"، "كما قالت شركة أبل إن لديها فرقًا حول العالم تعمل مع جهات إنفاذ القانون والجمارك والتجار وشركات التواصل الاجتماعى ومواقع التجارة الإلكترونية لإزالة المنتجات المقلدة، وأضاف المتحدث: "من المهم أن يتمتع العملاء بالثقة فى أنهم يشترون منتجًا أصليًا، وألا يتم خداعهم للاعتقاد بأنهم يشترون شيئًا لا يشترونه".