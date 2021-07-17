تشفير النسخ الاحتياطية في واتساب

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أتاحت منصة واتساب ميزة مهمة، وهي إمكانية تشفير النسخ الاحتياطية.

ويحمي تشفير النسخ الاحتياطية محفوظات الدردشة والوسائط من الوصول غير المصرح به.

وعندما تستخدم واتساب، يتم تشفير رسائلك من طرف إلى طرف، مما يعني صعوبة معرفة ما يوجد بداخلها أثناء انتقالها.

ومع ذلك، إذا كنت تحتفظ بنسخة احتياطية مخزنة في السحابة، فيمكن للسلطات استخدام أمر تفتيش لجعل خدمات التخزين السحابي جوجل درايف أو آبل آيكلاود تسلم الوصول إلى البيانات.

ولكن أفاد موقع WABetaInfo سابقًا أن المنصة تطور تكنولوجيا تشفير للنسخ الاحتياطية مستقل في السحابة. ويقول إنه تم تمكين النظام في أحدث إصدار تجريبي عبر أندرويد 2.21.15.5.

ويجب أن يحتفظ الاشتراك بسجل الدردشة والوسائط احتياطيًا بشكل آمن، مع التحذير المهم بأنه إذا نسيت رمز المرور أو فقدت مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقمًا، فيتم قفلها نهائيًا. ولا يمكن للمنصة حتى مساعدتك.

وفي حال كنت موافقًا على ذلك، فإن كل ما عليك فعله هو الانضمام إلى مجموعة الاختبار التجريبي أو الانتظار حتى يكون هذا متاحًا للجميع.

وتختبر الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك أيضًا إصدارًا من البرنامج يعمل عبر أجهزة متعددة، مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف سواء كان لديك هاتف مشترك أم لا.

وإذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي، فتحقق من إصدارك، حيث تشير المشاركات عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن اختبارات التشفير المغلقة تتوسع لتشمل المزيد من الأشخاص.

ويتيح التحديث لمستخدمي المنصة لأول مرة استخدام الخدمة عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية. وذلك دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت بطريقة أخرى.

ولا يمكن أن تحتوي هذه السلسلة من الأجهزة المتعددة على هاتف آخر. ويتصل كل جهاز مرافق بمنصة واتساب بشكل مستقل.

وتقول الشركة إنها طورت تقنيات جديدة تضمن أنه حتى عبر الأجهزة المتعددة. وتتم مزامنة الرسائل مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف.