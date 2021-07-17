تكنولوجيا: Valve تدعم منصة ويندوز والألعاب في جهاز Steam Deck المصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Valve عن جهاز Steam Deck المميز بحجم مصغر، وينطلق بنظام Linux مخصص كما يدعم تشغيل ألعاب Xbox، وتثبيت منصة Windows.

يتميز Steam Deck بتصميم صغير الحجم 7 إنش، ويدعم تشغيل ألعاب AAA، وتثبيت منصة Windows لذا يمكن أن يدعم المستخدم كجهاز Xbox محمول.

أيضاً يدعم جهاز الحاسب المصغر Steam Deck تثبيت تطبيقات وبرامج تعود لجهات خارجية، لذا لن يأتي الجهاز بنظام مغلق كما في الأجهزة المنافسة في الأسواق.

كما ينطلق Steam Deck بواجهة SteamOS، مع نظام Linux مخصص، الذي دعم الألعاب بآداء أفضل في السنوات الأخيرة، حيث تدعم نسبة أقل من 15% من ألعاب Steam نظام Linux وواجهة SteamOS، حيث يدعم النظام 7586 لعبة من إجمالي 54280 لعبة على Steam.

ويدعم تثبيت منصة Windows على Steam Deck أيضاً إتاحة آلاف من الألعاب الغير متوفرة على SteamOS للمستخدمين أو دعم نطاق أكبر من الألعاب على Steam، وألعاب Xbox Game Pass.

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