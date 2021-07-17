علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: في اليوم العالمي للإيموجي .. أبل تقدم تخصيصات جديدة إلى Memoji التابع لها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في اليوم العالمي للإيموجي .. أبل تقدم تخصيصات جديدة إلى Memoji التابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 17 يوليو باليوم العالمي للرموز التعبيرية، حيث يرسل مستخدمو الهواتف الذكية الكثير من الرموز التعبيرية ، ولدى أبل وجهة نظر خاصة بها تسمى Memoji، ومع بدء تشغيل iOS 15 في وقت ما في سبتمبر ، قدمت أبل تخصيصات جديدة إلى Memoji.

ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم البرنامج التجريبي العام لنظام iOS 15 ، فيمكنك الوصول إلى هذه التخصيصات الآن، وفيما يلي التخصيصات التي ستكون جزءًا من iOS 15:

ملابس:

يمكن للمستخدمين تخصيص Memoji الخاص بهم بأكثر من 40 زيًا تعكس أسلوبهم أو مزاجهم أو الموسم بما يصل إلى ثلاثة ألوان مختلفة ، ويمكنهم إظهارها باستخدام ملصقات Memoji مع لغة الجسد التعبيرية التي تشمل الجزء العلوي من الجسم.

 

أغطية الرأس متعددة الألوان:

يمكن أن تمثل Memoji فريقًا رياضيًا مفضلًا أو جامعة مفضلة بغطاء رأس متعدد الألوان.

 

نظارات جديدة:

هناك ثلاثة خيارات جديدة للنظارات ، بما في ذلك خيارات الشكل القلب والنجمة والرجعية ، ويمكن للمستخدمين تحديد لون الإطار والعدسات.

 

خيارات الدخول:

تتيح خيارات إمكانية الوصول الجديدة للمستخدمين تمثيل أنفسهم باستخدام غرسات القوقعة الصناعية أو أنابيب الأكسجين أو خوذة ناعمة.

 

لونان مختلفان للعين:

يمكن للمستخدمين اختيار لون مختلف للعين اليسرى والعين اليمنى.

 

وبصرف النظر عن هذا ، يقدم iOS 15 تسعة ملصقات Memoji جديدة تتضمن شاكا ، وموجة يد ، ولحظة مصباح ضوئي ، والمزيد، وكما ذكرنا سابقًا ، ستتوفر تخصيصات Memoji هذه مع نظام التشغيل iOS 15 ، والذي من المتوقع أن يتم طرحه في سبتمبر.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا