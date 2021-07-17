شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في اليوم العالمي للإيموجي .. أبل تقدم تخصيصات جديدة إلى Memoji التابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 17 يوليو باليوم العالمي للرموز التعبيرية، حيث يرسل مستخدمو الهواتف الذكية الكثير من الرموز التعبيرية ، ولدى أبل وجهة نظر خاصة بها تسمى Memoji، ومع بدء تشغيل iOS 15 في وقت ما في سبتمبر ، قدمت أبل تخصيصات جديدة إلى Memoji.

ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم البرنامج التجريبي العام لنظام iOS 15 ، فيمكنك الوصول إلى هذه التخصيصات الآن، وفيما يلي التخصيصات التي ستكون جزءًا من iOS 15:

ملابس:

يمكن للمستخدمين تخصيص Memoji الخاص بهم بأكثر من 40 زيًا تعكس أسلوبهم أو مزاجهم أو الموسم بما يصل إلى ثلاثة ألوان مختلفة ، ويمكنهم إظهارها باستخدام ملصقات Memoji مع لغة الجسد التعبيرية التي تشمل الجزء العلوي من الجسم.

أغطية الرأس متعددة الألوان:

يمكن أن تمثل Memoji فريقًا رياضيًا مفضلًا أو جامعة مفضلة بغطاء رأس متعدد الألوان.

نظارات جديدة:

هناك ثلاثة خيارات جديدة للنظارات ، بما في ذلك خيارات الشكل القلب والنجمة والرجعية ، ويمكن للمستخدمين تحديد لون الإطار والعدسات.

خيارات الدخول:

تتيح خيارات إمكانية الوصول الجديدة للمستخدمين تمثيل أنفسهم باستخدام غرسات القوقعة الصناعية أو أنابيب الأكسجين أو خوذة ناعمة.

لونان مختلفان للعين:

يمكن للمستخدمين اختيار لون مختلف للعين اليسرى والعين اليمنى.

وبصرف النظر عن هذا ، يقدم iOS 15 تسعة ملصقات Memoji جديدة تتضمن شاكا ، وموجة يد ، ولحظة مصباح ضوئي ، والمزيد، وكما ذكرنا سابقًا ، ستتوفر تخصيصات Memoji هذه مع نظام التشغيل iOS 15 ، والذي من المتوقع أن يتم طرحه في سبتمبر.