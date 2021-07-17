تكنولوجيا: سماعة OnePlus Buds Pro تنطلق في 22 من يوليو بميزة إلغاء الضوضاء التكيفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لكشف النقاب عن سماعة OnePlus Buds Pro اللاسلكية في 22 من يوليو، حيث تقدم السماعة بتقنية جديدة لإلغاء الضوضاء التكيفية.

حددت وان بلس يوم 22 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord 2، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي مؤخراً على خططها للإعلان الرسمي عن سماعة OnePlus Buds Pro خلال الحدث.

ولقد كشفت وان بلس عن بعض من ملامح ومواصفات سماعة OnePlus Buds Pro المرتقبة، التي تستبدل فيها تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفية، والتي ترتكز على ثلاثة من الميكروفونات في كل جهة من سماعة الأذن تعمل على إنتاج ترددات ذكية لإلغاء الضوضاء.

وتحاكي هذه التقنية سماعة جوجل Pixel Buds A التي تأتي أيضاً بتقنية الصوتيات التكيفية التي تعمل على ضبط مستويات EQ لخلق صوت محيطي ومتعدد الإتجاهات.

من جانب أخر تأتي سماعة OnePlus Buds Pro بميزة الضبط التلقائي الذكي لمستويات الصوتيات من 15 ديسيبل إلى 40 ديسيبل.

كما تأتي سماعة OnePlus Buds Pro بعمر شحن يستمر حتى 38 ساعة مع حافظة الشحن وفقاً لتصريحات وان بلس، كما ينخفض عمر الشحن إلى 28 مع تقنية إلغاء الضوضاء التكيفية.

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