شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن دعم واتس آب للأجهزة المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من التكهنات، أطلق واتس آب أخيرًا، دعم الأجهزة المتعددة على نظامه الأساسي، ففى الشهر الماضي، أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك والرئيس التنفيذى لشركة واتس آب ويل كاثكارت أن هذه الميزة ستظهر فى التطبيق قريبًا.

وقال زوكربيرج أيضًا، إن تطويره كان "تحديًا تقنيًا"، حيث أن الميزة معقدة بعض الشيء وهناك بعض الأشياء التى تحتاج إلى معرفتها قبل أن تقرر أنك تريد استخدامها، وفيما يلى إجابة جميع الأسئلة الرئيسية حول أحدث مميزات لتطبيق واتس آب:

ما هى ميزة واتس آب متعددة الأجهزة الجديدة؟

بشكل أساسي، تسمح ميزة الأجهزة المتعددة لمستخدمى واتس آب بتشغيل حساب واحد عبر أجهزة مختلفة فى وقت واحد وبشكل مستقل، وهذا يعنى أنه فى حالة استخدام ميزة الأجهزة المتعددة، ستتمكن من استخدام الأجهزة المصاحبة المرتبطة دون الحاجة إلى إبقاء هاتفك متصلاً.

هل ميزة واتس آب متعددة الأجهزة متاحة للجميع؟

لا، الميزة حاليًا فى المرحلة التجريبية ويتم اختبارها مع مجموعة صغيرة من المستخدمين فقط.

من هو المؤهل لاختبار ميزة الأجهزة المتعددة فى واتس آب؟

يمكن لمستخدمى الإصدار التجريبى من تطبيق واتس آب و واتس آب Business الحاليين على أنظمة تشغيل Android وiOS اختيار ذلك.

ما هو الحد الأقصى لعدد الأجهزة التى يمكنك استخدامها لميزة الأجهزة المتعددة فى واتس آب؟

باستخدام هذه الميزة، ستتمكن من استخدام واتس آب على ما يصل إلى أربعة أجهزة مصاحبة فى وقت واحد.

هل هى ميزة جديدة تمامًا أم أن واتس آب يقدم وظائف مماثلة؟

حاليًا، يتيح لك واتس آب توصيل حسابك بجهاز آخر عبر الويب أو تطبيق الكمبيوتر لنظامى macOS و Windows، وحتى Portal باستخدام الهاتف الذكى كجهاز أساسي، ولهذا السبب، تعتمد الأجهزة المرافقة على الجهاز الرئيسى للحفاظ على اتصال دائم، لذلك ينتهى الأمر بعكس محتويات الجهاز الرئيسى على الأجهزة الثانوية.

هل أنت مطالب بإبقاء هاتفك متصلاً بجميع الأجهزة المرافقة؟

لا، لا تتطلب ميزة الأجهزة المتعددة فى واتس آب أن يكون الهاتف الذكى هو مصدر الحقيقة، ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى تسجيل حساب واتس آب الخاص بك وربط الأجهزة الجديدة بهاتفك.

هل لا تزال الدردشات آمنة؟

تدعم ميزة الأجهزة المتعددة فى واتس آب التشفير من طرف إلى طرف.

هل تتم مزامنة الدردشات عبر الأجهزة؟

نعم، يقول واتس آب إنه يزامن سجل الرسائل بالإضافة إلى بيانات التطبيق الأخرى مثل أسماء جهات الاتصال، سواء تم أرشفة الدردشة، أو إذا تم تمييز رسالة بنجمة عبر الأجهزة.

كيف تتم مزامنة رسائل واتس آب عبر الأجهزة؟

وفقًا لـ واتس آب، "عندما يتم ربط جهاز مرافق، يقوم الجهاز الأساسى بتشفير مجموعة من الرسائل من المحادثات الأخيرة ونقلها إلى الجهاز المرتبط حديثًا، ويتم تسليم المفتاح إلى ملف تخزين محفوظات الرسائل المشفرة هذا إلى الجهاز المرتبط حديثًا عبر رسالة مشفرة من طرف إلى طرف.

وبعد أن يقوم الجهاز المرافق بتنزيل الرسائل وفك تشفيرها وفك حزمها وتخزينها بشكل آمن، يتم حذف المفاتيح، ومن هذه النقطة فصاعدًا، يصل الجهاز المصاحب إلى محفوظات الرسائل من قاعدة البيانات المحلية الخاصة به ".

هل يتم دعم جميع الميزات أثناء استخدام واتس آب متعدد الأجهزة؟

نظرًا لأن الميزة فى المرحلة التجريبية حاليًا، لا يتم دعم جميع الميزات. على سبيل المثال، لا يمكنك عرض المواقع الحية على الأجهزة المصاحبة، ولا يتم دعم الدردشات والانضمام إلى دعوات المجموعة وعرضها وإعادة تعيينها من واتس آب Web أو Desktop فى الوقت الحالى من بين الميزات الأخرى.