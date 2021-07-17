شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: درجات ألوان البشرة تطغى على الرموز التعبيرية الجديدة لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Emojipedia، التي تعد جزءًا من Unicode Consortium، المسئولة عن الرموز التعبيرية المعتمدة، عن مسودة المرشحين لإصدار الرموز التعبيرية التالي Emoji 14.0 بحلول 2022، وكانت درجات ألوان البشرة السمة الأساسية للإيموجى الجديد، ومن بين الإضافات، أشكال جديدة من الرموز التعبيرية للوجه مثل ذوبان الوجه، تحية الوجه، الوجه الممتلىء بالدموع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتضمن قائمة الإصدار 14.0 من الرموز التعبيرية الجديدة أيضًا إطارًا للدراجات النارية، وزلاجات، وكرة ديسكو، والعديد من الإصدارات المختلفة لعضو ملكي يرتدي تاجًا، والتي تختلف حسب لون البشرة.

كما تم تقديم القدرة على الاختيار من بين 15 مجموعة مختلفة من المصافحة، وأيضًا في مجموعة متنوعة من الأجناس ولون البشرة.

كما تم تفصيل الإضافات الجديدة بواسطة Emojipedia تزامنا اليوم العالمي للرموز التعبيرية هذا السبت الموافق 17 يوليو.

كما تقول Emojipedia في منشور على الويب: "نظرًا لأن هذه ليست سوى قائمة مسودة للرموز التعبيرية، فإن كل رمز تعبيري قابل للتغيير قبل الموافقة النهائية في سبتمبر 2021 ''.

ولم يتم تأكيد أي تواريخ لإصدار الرموز التعبيرية على أنظمة التشغيل المختلفة، ولكن من المحتمل أن تظهر على جميع الأنظمة الأساسية بحلول يونيو 2022.