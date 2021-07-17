شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا، الإصدار التجريبى الأول من Android 12 فى مؤتمرها السنوى للمطورين I / O 2021 فى مايو من هذا العام، ثم بعد ذلك، أصدرت الشركة الشهر الماضى الإصدار التجريبى 2 لنظام Android 12 مع ميزات خصوصية جديدة، والآن، أطلقت جوجل الإصدار التجريبى الثالث من أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.

ويوفر الإصدار التجريبى 3 لنظام التشغيل Android 12 تحسينات متعددة على الإصدار التجريبى من Android 12 2، كما يوفر آخر تحديث تجريبى ميزات مثل تمرير لقطات الشاشة والبحث على الجهاز والمزيد، وقد أصدر عملاق التكنولوجيا أيضًا Android 12 beta 3 للتلفزيون مع إعدادات تبديل معدل التحديث ودعم 4K UI والمزيد.

وتشمل هذه المميزات ميزة "لقطات التمرير" والتى تتيح التقاط ومشاركة محتوى التمرير بسهولة أكبر، وميزة "البحث على الجهاز"، حيث قدمت جوجل واجهة برمجة تطبيقات AppSearch API جديدة، وهى محرك بحث جديد عالى الأداء على الجهاز، فضلا عن وضع أفضل وأسرع للتدوير التلقائي.