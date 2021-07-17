شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Company of Heroes 3: متطلبات النظام التى يحتاجها الكمبيوتر لتشغيل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لعبت Company of Heroes في وقت ما ولديك فكرة عامة عن كيفية عمل اللعبة، ونقاط القوة والضعف لدى الفصيلين ومدى أهمية الاحتفاظ بالقطاعات التي تم التقاطها لإنتاجك والحفاظ عليه، فيقول مطورو اللعبة إنهم حاولوا الحصول على أفضل عناصر CoH وCoH2 وقدموا ميزات جديدة لجعل أحدث إصدار من الجاذبية لعشاق كل من الألعاب السابقة.

ولكن أولاً، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك على مستوى المهمة لاختبار اللعبة، وفيما يلي الحد الأدنى ومتطلبات النظام الموصى بها للعب Company of Heroes 3: إصدار Pre-alpha:

الحد الأدنى من متطلبات النظام

يجب أن يكون لديك نظام تشغيل Windows 10 64 بت

ومعالج Intel i5 رباعي النواة 64 بت على الأقل

وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت على الأقل

ومساحة تخزين 4 جيجابايت فقط.

أيضًا ، يجب أن يكون لديك Nvidia 1060 أو بطاقة رسومات مكافئة.

متطلبات النظام الموصى بها

يجب أن يكون لديك نظام تشغيل Windows 10 64 بت ومعالج 64 بت من الجيل الثامن Intel i7 4 .

وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

ومساحة متوفرة على القرص 8 جيجابايت.

وبطاقة رسومات Nvidia 1070 أو ما يعادلها.

يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه هي متطلبات النظام لتشغيل الإصدار الأولي للعبة وليس اللعبة الأصلية، وستكون تلك الموجودة في اللعبة الأصلية مختلفة عن تلك الموجودة في إصدار ما قبل ألفا، ومن المقرر إطلاق شركة Heroes 3 في أواخر عام 2022 ولن تكون قابلة للعب إلا من خلال Steam.