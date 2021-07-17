شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطالب بتنحى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لينا خان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل موقع فيس بوك، التماسًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية مؤخرا يطلب فيه إبعاد الرئيسة لينا خان عن قضية مكافحة الاحتكار التى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة، وهى خطوة قد تعرض دعوى الوكالة المرفوعة ضدها للخطر.

ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد فيس بوك فى ديسمبر، زاعمة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى انتهك قانون مكافحة الاحتكار فى شراء موقع مشاركة الصور انستجرام وتطبيق المراسلة واتس آب، ورفض قاض أمريكى الشكوى فى يونيو الماضى لكنه أعطى الوكالة خارطة طريق لكيفية إعادة كتابتها وأعطاها موعدا نهائيا فى 29 يوليو لإعادة تقديمها.

وطلبت الشركة من "خان" عدم السماح له بالمشاركة فى تقرير ما إذا كان يجب المضى قدمًا فى قضية FTC ضد فيس بوك وكيفية ذلك، ومنذ أن صوت المفوضان الجمهوريان الحاليان لمعارضة دعوى FTC ضد فيس بوك فى ديسمبر، فإن تنحى خان سيترك اثنين من الديمقراطيين للتصويت على دعوى قضائية جديدة، حيث أن التعادل يعنى أن المسألة لن تمضى قدما.

وقال متحدث باسم فيس بوك فى بيان: "الرئيس خان قدم باستمرار بيانات موثقة جيدًا حول فيس بوك ومسائل مكافحة الاحتكار والتى من شأنها أن تقود أى مراقب معقول إلى استنتاج أنها حكمت مسبقًا على قضية مكافحة الاحتكار على فيس بوك التى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية".

وجاء فى بيان فيس بوك :"لحماية نزاهة هذه الإجراءات، طلبنا من الرئيسة خان أن تنحى نفسها عن المشاركة فى قضية مكافحة الاحتكار التى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيس بوك."