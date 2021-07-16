شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة جديدة تخبر المستخدمين عند إزالة منشوراتهم عن طريق "الأتمتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر فيس بوك تغييرًا سيسمح للمستخدمين بمعرفة متى تمت إزالة منشوراتهم نتيجة للأتمتة، وتأتى التجربة الجديدة استجابةً لمجلس الرقابة، الذى قال إن الشبكة الاجتماعية يجب أن تكون أكثر شفافية مع المستخدمين حول كيفية إزالة مشاركاتهم.

وكشفت الشركة عن الاختبار الجديد فى تقرير جديد يقدم تحديثات حول كيفية تعامل فيس بوك مع توصيات سياسة مجلس الرقابة، ويأتى الاختبار ردًا على إحدى الحالات الأولى التى تبناها مجلس الرقابة، والتى تعاملت مع منشور على Instagram يهدف إلى زيادة الوعى بسرطان الثدى الذى قامت الشركة بإزالته بموجب قواعد العري.

وقد أعاد فيس بوك المنشور، قائلاً إن أنظمته الآلية ارتكبت خطأً، وقام بتحديث قواعد Instagram للسماح بـ "العرى المتعلق بالصحة"، ولكن مجلس الرقابة أوصى أيضًا بأن يقوم فيس بوك بتنبيه المستخدمين فى الحالات التى تتم فيها إزالة المنشور بالأتمتة وليس نتيجة لمراجع محتوى بشري، وقال فيس بوك سابقًا إنه سيختبر هذا التغيير، وهو الآن سارى المفعول.

وكتب فيس بوك فى تقريره: "لقد أطلقنا اختبارًا على فيس بوك لتقييم تأثير إخبار الأشخاص بالمزيد حول ما إذا كانت الأتمتة متورطة فى الإنفاذ"، "يرى الأشخاص فى الاختبار الآن ما إذا كانت التكنولوجيا أو مراجع محتوى فيس بوك قد اتخذ قرار التنفيذ بشأن المحتوى الخاص بهم، سنحلل النتائج لمعرفة ما إذا كان لدى الأشخاص فهم أوضح لمن أزال المحتوى الخاص بهم، بينما نراقب أيضًا ارتفاعًا محتملاً فى معدلات العودة إلى الإجرام والاستئناف ".

وأضافت الشركة أنها ستقدم تحديثًا عن الاختبار فى وقت لاحق من هذا العام، فيما ألقى التقرير أيضًا بعض الأفكار الإضافية حول كيفية عمل الشركة مع مجلس الرقابة.