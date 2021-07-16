في الطقس الحار.. كيف تتفادى ارتفاع درجة حرارة هاتفك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خبير في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية عن مجموعة من النصائح لتفادي ارتفاع درجة حرارة هاتفك في الطقس الحار.

وقال الخبير أليكسي فيرشياجين، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن أولى النصائح لتفادي ارتفاع درجة حرارة الهاتف هي ألا يزيد شحن الهاتف عن 90 في المئة.

وأضاف فيرشياجين أنه يجب تعتيم الشاشة وتجنب المكالمات الطويلة والتقاط الصور حتى لا تُستنزف البطارية، بجانب مراقبة حرارة الهاتف وعدم السماح لها بالارتفاع.

وشدد الخبير على عدم وضع الهاتف على عتبات النوافذ والمقاعد أو تحت زجاج السيارات، بالإضافة لعدم وضعه الى جانب مواد تولد حرارة، كأفران الميكرويف.

وقال إنه في حال ارتفاع درجة حرارة الهاتف يجب فصله عن الشحن ووضعه في الظل، وإزالة أي شيء يمنع تبريده.