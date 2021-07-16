شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فصل روبوت من وظيفته.. اعرف الأسباب وتفاصيل القصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الخبراء روبوت Pepper الذي يشبه الإنسان منذ سبع سنوات، والذى أثار الضجة حوله، حيث تبلغ تكلفته 1790 دولارًا، ولكنه الآن يكافح من أجل تجنب التقاعد، بعد أن قالت الشركة المصنعة له الشهر الماضي إن الإنتاج توقف مؤقتًا لفترة من الوقت، بعد أن تم فصل الروبوت من عدة الوظائف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أحد الخبراء عن Pepper، وهو أحد أوائل الروبوتات القادرة على قراءة المشاعر، إنه تم فصله من دور لرعاية المسنين، وأعمال الجنائز، وعمل ببنك، لأن الناس يتوقعون ذكاء يماثل الإنسان.



الروبوت البشرى وكان تم وصفه بأنه رفيق منزلي لكبار السن وتم الترويج له للاستخدام في الأماكن العامة، مثل محطات السكك الحديدية والمتاجر، ولكن لم يتم التعرف عليه بشكل مناسب كمنتج قابل للتطبيق تجاريًا. كما تم تصنيع 27000 وحدة فقط، وكانت شركة لتصنيع البلاستيك ولها عمل في مجال أعمال الجنازات، صنعت روبوتًا بحجم طفل، مع جعله يرتدى زى رجال دين بوذيين وبرمجته على ترديد الكتب المقدسة.

روبوت Pepper لكنه استمر في التوقف أثناء التدريبات، لذا أنهت الشركة عقد إيجارها للروبوت وأعادته إلى الشركة المصنعة.

روبوت الجنائز

قال تاكايوكي فوروتا، رئيس مركز تكنولوجيا الروبوتات المستقبلية في معهد تشيبا للتكنولوجيا، والذي لم يكن مشاركًا في تطوير Pepper: "نظرًا لأن لها شكل شخص ، يتوقع الناس ذكاء الإنسان.

وأضاف فوروتا، أن مستوى التكنولوجيا أقل من ذلك تماما، إنه مثل الفرق بين سيارة لعبة وسيارة فعلية.