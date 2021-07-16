شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Soundmojis الجديدة من فيس بوك لتطبيق ماسنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل اليوم العالمى للرموز التعبيرية أعلن فيس بوك عن ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر، وهى ميزة الرموز التعبيرية بصوت أو Soundmojis، والتى تتيح عرض أصوات للإيموجى المختلفة التى يتم إرسالها فى محادثاتك بمقاطع صوتية قصيرة مرتبطة بإيموجى مرئى.

وتشتمل مكتبة Soundmoji الأولية على إشارات صوتية للرموز التعبيرية القياسية بما فى ذلك التصفيق وطبول والضحك بالإضافة إلى الضحك الشرير، وهناك أيضًا مقاطع صوتية من فنانين مثل Rebecca Black وأفلام وبرامج تليفزيونية بما فى ذلك F9 وBrooklyn Nine- Nine وBridgerton، وسيضيف فيس بوك المزيد من المؤثرات الصوتية والمقاطع بمرور الوقت.

ولمن يرغب فى استخدام Soundmojis فإنه يحتاج إلى فتح دردشة Messenger، ثم الضغط على الوجه المبتسم متبوعًا بأيقونة مكبر الصوت، حيث ستتمكن من معاينة Soundmojis من المكتبة قبل إرسالها.