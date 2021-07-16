شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: تجربة مختبر "ناؤوكا" الروسى فى الفضاء تستغرق عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اختبارات وحدة "ناؤوكا" الروسية بعد مرور عام من إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية فى 21 يوليو الجارى، وأفاد بذلك يوم 14 يوليو ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وقال الناطق إن الاختبارات تستغرق 12 شهرا وأعاد إلى الأذهان أن مختبر "ناؤوكا" يتوفر فيه 16 موقعا لإجراء التجارب العلمية خارج المحطة و14 موقعا للعمل داخلها.

وتعتزم "روس كوسموس" أن تجرى فى مختبر "ناؤوكا" ما يزيد عن 13 تجربة علمية، بما فى ذلك فى مجالات التكنولوجيات الفضائية وعلم الأحياء الفضائية والفسيولوجيا ودراسة الأرض من الفضاء وغيرها، ويقوم أفراد الطاقم الروسى حاليا بتهيئة الظروف لالتحام "ناؤوكا" بالمحطة حيث سيتم فصل وحدة "بيرس" الروسية القديمة عن المحطة ليحل محلها مختبر "ناؤوكا" الجديد.

يذكر أن مختبر "ناؤوكا" الذى يتوقع أن يلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد إطلاقه يوم 21 يوليو الجارى إلى الفضاء يخصص لتحقيق البرنامج الروسى للبحوث العلمية والتطبيقية، ومع وصول "ناؤوكا" سيحصل أفراد الطاقم الروسى على غرفة إضافية لفرد ثالث فى الطاقم ومرحاض ثالث وأجهزة توليد الماء وإنتاج الأكسجين ويد آلية أوروبية ستمكّن رواد الفضاء من إجراء التجارب خارج المحطة دون أن يخرجوا منها.

جدير بالذكر أن مختبر "ناؤوكا" سينطلق إلى الفضاء يوم 21 يوليو الجارى من مطار "بايكونور" الفضائى الروسى، وسيلتحم يوم 29 يوليو الجارى بالمحطة الفضائية الدولية.