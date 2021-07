شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو "أوليفر دايمن" راكب بلو أوريجين؟.. أصغر شخص سافر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنع الملياردير "جيف بيزوس" التاريخ، حيث سيطير هو وأوليفر دايمن إلى حافة الفضاء فى 20 يوليو 2021، إذ أن دايمن هو أول شخص يدفع مقابل الطيران على نيو شيبرد، المركبة الفضائية التى تطورها شركة بيزوس "بلو أوريجين".

من هو راكب بلو أوريجين أوليفر دايمن؟

سيصبح دايمن البالغ من العمر 18 عامًا، المعروف باسم "أول عميل يدفع" ليطير على متن طائرة نيو شيبرد، أصغر شخص يسافر إلى الفضاء، حيث يعتبر دايمن خريج مدرسة ثانوية لعام 2020 أخذ إجازة لمدة عام قبل العودة إلى المدرسة للحصول على رخصة طائرة الخاص.

سيحضر رائد الفضاء الشاب جامعة أوتريخت فى هولندا اعتبارًا من سبتمبر 2021 لدراسة الفيزياء وإدارة الابتكار، ووفقًا لموقع Blue Origin، كان Daemen مفتونًا بكل الأشياء الفضائية منذ أن كان فى الرابعة من عمره.

وعُرض على Daemen الدور كأول عميل يدفع، بعد أن اضطر الفائز بمزاد Blue Origin المجهول إلى تأجيل رحلته إلى الفضاء بسبب "تضارب المواعيد"، وقال بوب سميث، الرئيس التنفيذى لشركة Blue Origin، على موقعه على الإنترنت: "نشكر الفائز بالمزاد على دعمه السخى لـ Club for the Future، ويشرفنا أن نرحب بأوليفر للسفر معنا على متن New Shepard".

"يمثل هذا بداية العمليات التجارية لنيو شيبرد، ويمثل أوليفر جيلًا جديدًا من الأشخاص الذين سيساعدوننا فى بناء طريق إلى الفضاء"، ويعتبر دايمن هو نجل الرئيس التنفيذى لشركة Somerset Capital Partners، وقد دفع والد دايمن ثمن المقعد فى الرحلة التاريخية لكنه اختار إعطاء الفرصة لابنه بدلاً منه.

من ذاهب إلى الفضاء مع أوليفر دايمن؟

لن يكون دايمن وبيزوس الوحيدان اللذان قاما بهذه الرحلة التاريخية، فعلى متن صاروخ نيو شيبرد سيكون أيضًا شقيق بيزوس، مارك بيزوس، ورائد الفضاء والى فونك، ويبلغ فانك من العمر 82 عامًا، ومن المقرر أيضًا أن يصنع التاريخ باعتباره أكبر شخص يصبح رائد فضاء.

ما هى بلو اوريجين؟

Blue Origin هى شركة أسسها ويمتلكها بيزوس بعد أن استخدم مبيعات الأسهم من أسهمه فى أمازون لتمويل الشركة مرة أخرى فى عام 2000، ومنذ ذلك الحين، يعمل بيزوس وشركته على بناء طريق إلى الفضاء حتى يتمكن ملايين الأشخاص فى المستقبل من العيش والعمل فى الغلاف الجوي.

وكما هو مذكور على موقع الويب الخاص بهم، فإن إحدى رؤى الشركة هى الحفاظ على الأرض أيضًا.