شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يعلن تبرعه بـ200 مليون دولار بهدف نشر علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المليادرير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، اعتزامه التبرع بمبلغ 200 مليون دولار بهدف نشر تعليم الفضاء، وكان قرر بيزوس التبرع بهذا المبلغ قبل أيام من استعداده للانطلاق إلى الفضاء على متن سفينة صممتها شركته للصواريخ "بلو أوريجن".

ومن المنتظر أن يحصل متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في العامصة الأمريكية واشنطن، على 70 مليون دولار لتجديد مبناه بتكنولوجيا أكثر تطوراً، فيما يذهب باقي المبلغ وهو 130 مليون دولار لصالح إطلاق مركز تعليمي جديد يركز على العلوم والهندسة متصل بمتحف سيحمل اسم بيزوس، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ومن جهتها قالت لونى بانش، مسئولة مؤسسة سميثسونيان، "لقد كان تطوير المبنى لتكنولجيا أكثر تطورا جزءًا من رؤيتنا طويلة المدى، لكننا لم نمتلك الموارد لتحقيقه، والآن لدينا الإمكانية لتحقيق ذلك، وهذه الأموال ستجعله مركزًا يساعد في إيصال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى الجماهير المحرومة والمجتمعات الريفية".

والتبرع الذي أعلن عنه جيف بيزوس يعتبر أكبر تبرع تتلقاه مؤسسة سميثسونيان منذ إنشائها عام 1846، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة التبرع التأسيسي الذي قدمه البريطاني جيمس سميثسون بلغت نحو 310 ملايين دولار بقيمة الدولار اليوم.

ومنحت إدارة الطيران الفيدرالية FAA موافقة لشركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس لأول رحلة فضاء بشرية للشركة في 20 يوليو والتي سترسل والى فانك إلى الفضاء، وهى السيدة التى ستحصل على لقب John Glenn لتصبح هى أكبر شخص يصل إلى الفضاء، وذلك بجانب وأربعة آخرين في المدار، منهم جيف بيزوس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، حصل جيف بيزوس على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لحمل البشر على متن صاروخ New Shepard إلى الفضاء في 20 يوليو.

وطُلب من الشركة التحقق من عمل أجهزة وبرامج الصاروخ بأمان أثناء رحلة تجريبية، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها تفي بالمتطلبات التنظيمية.

ويستعد بيزوس وشقيقه مارك ورائدة الطيران والى فانك وثلاثة ركاب آخرين للإقلاع من غرب تكساس والسفر خارج حدود الفضاء.