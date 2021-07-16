شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: ذكاء اصطناعى يكشف عن فقر الدم من صورة سيلفى لعينيك والان مع تفاصيل الخبر
هذه الدراسة الجديدة، بقيادة الدكتور سليم سونر من جامعة براون ومستشفى رود آيلاند في الولايات المتحدة، يمكن أن توفر طريقة تشخيص أكثر سهولة.
يقول الدكتور سونر وزملاؤه في ورقتهم البحثية: "فقر الدم، الذي يُعرَّف على أنه انخفاض تركيز الهيموجلوبين، له تأثير كبير على صحة سكان العالم".
وأضاف، "جاء الابتكار باستخدام جهاز متوفر في كل مكان وهو الهاتف الذكي، للتنبؤ بتركيز الهيموجلوبين وفحص فقر الدم."
وكانت أظهرت الدراسات السابقة أن الملتحمة الجفنية تبدو أكثر شحوبًا مع فقر الدم وهي مؤشر أكثر دقة للحالة من راحة اليد أو فراش الظفر، ومع هذه المعرفة، حصل الباحثون على صور هاتف ذكي للملتحمة الجفنية من 142 مريضًا لديهم مجموعة واسعة من مستويات الهيموجلوبين.
كبر الباحثون منطقة صغيرة من الملتحمة في كل صورة وطوروا خوارزمية جديدة لتعزيز دقة اللون، وقدرة كل بكسل على تمثيل مجموعة متنوعة من درجات الألوان.
كما طوروا نموذج تنبؤ يربط بين لون الملتحمة، مقارنةً بالجلد المحيط وبياض العين، بمستويات الهيموجلوبين، وبعد ذلك، اختبر الباحثون الخوارزميات الجديدة على صور تم جمعها من 202 مريض فقر دم جديد، والتي تبين نجاحها.