شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: ذكاء اصطناعى يكشف عن فقر الدم من صورة سيلفى لعينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام صورة للجفن الداخلي لشخص ما تم التقاطها بكاميرا هاتف ذكي للكشف عن فقر الدم، حيث طور الباحثون في رود آيلاند نموذجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل الصور الداخلية للجفون السفلية للأشخاص، والمعروفة باسم الملتحمة الجفنية، والتي تبدو شاحبة مع فقر الدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء، إن التكنولوجيا يمكن أن تشغل تطبيقًا يحدد ما إذا كان شخص ما مصابًا بفقر الدم من خلال صور الهاتف الذكي، بدلاً من اختبارات الدم، وهى حالة تؤثر على ما يقدر بنحو 5.6% من الأمريكيين وأكثر من 25% من سكان العالم.

هذه الدراسة الجديدة، بقيادة الدكتور سليم سونر من جامعة براون ومستشفى رود آيلاند في الولايات المتحدة، يمكن أن توفر طريقة تشخيص أكثر سهولة.

يقول الدكتور سونر وزملاؤه في ورقتهم البحثية: "فقر الدم، الذي يُعرَّف على أنه انخفاض تركيز الهيموجلوبين، له تأثير كبير على صحة سكان العالم".

وأضاف، "جاء الابتكار باستخدام جهاز متوفر في كل مكان وهو الهاتف الذكي، للتنبؤ بتركيز الهيموجلوبين وفحص فقر الدم."

وكانت أظهرت الدراسات السابقة أن الملتحمة الجفنية تبدو أكثر شحوبًا مع فقر الدم وهي مؤشر أكثر دقة للحالة من راحة اليد أو فراش الظفر، ومع هذه المعرفة، حصل الباحثون على صور هاتف ذكي للملتحمة الجفنية من 142 مريضًا لديهم مجموعة واسعة من مستويات الهيموجلوبين.

كبر الباحثون منطقة صغيرة من الملتحمة في كل صورة وطوروا خوارزمية جديدة لتعزيز دقة اللون، وقدرة كل بكسل على تمثيل مجموعة متنوعة من درجات الألوان.

كما طوروا نموذج تنبؤ يربط بين لون الملتحمة، مقارنةً بالجلد المحيط وبياض العين، بمستويات الهيموجلوبين، وبعد ذلك، اختبر الباحثون الخوارزميات الجديدة على صور تم جمعها من 202 مريض فقر دم جديد، والتي تبين نجاحها.